İstanbul’da kız öğrenci yurduna silahlı saldırı

İstanbul Sancaktepe’deki İyimaya Kız Öğrenci yurduna kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 4 el ateş edildi. Dün saat 23.00 sularında meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Odalarına gelen kurşunla neye uğradıklarını şaşıran öğrenciler, durumu yurt güvenliğine ve polise bildirdi.





'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'





Olaya sosyal medyadan tepki gösteren öğrenciler can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Yurt sakinleri, yurdun çevresinde yeterli güvenlik kamerasının olmaması nedeniyle ateş eden kişi veya kişilerin tespit edilemediğini savundu. Öğrencilerden birisi ise mahalle sakinlerinin kendilerini burada istemediklerini ve bunu sürekli sözlü olarak ifade ettiklerini iddia etti.





KYK Destek hesabından aktarılan bilgiye göre güvenlik güçleri olayla ilgili araştırmalara başladı.