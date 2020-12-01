Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 14 arttı /01 Aralık 2020 13:02

İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 14 arttı

İstanbul'da Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 14,07, toptan fiyatlar yüzde 17,43 arttı.

SHABER3.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kasım 2019 fiyat indekslerini açıkladı.

Buna göre Kasım'da bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94, toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 14,07 ve toptan fiyatlar yüzde 17,43 arttı.

İTO açıklamasında şöyle denildi:

"Kasım ayında Diğer Harcamalarda yüzde 5,60, Gıda Harcamalarında yüzde 3,17, Konut Harcamalarında yüzde 1,58, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 1,34, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 0,79, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,20 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -1,90 ve Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde -0,18 azalış görülmüştür. Kasım 2020’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 6,26, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 4,19, Madenler Grubunda yüzde 3,42, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 2,93, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 1,83, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,71, Mensucat Grubunda yüzde 1,11, artış izlenmiştir."
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