İstanbul’da suya zam gündemde

İSKİ'nin ‘2021 yılı analitik bütçe tasarısı tarife teklifleri yatırım programı’ kitapçığı İBB Meclisi'nin Kasım ayı oturumlarının ilk bileşiminde meclis üyelerine dağıtıldı. 2021 yılının bütçesi ve yeni su tarifesi 11 Kasım 2020 günü gerçekleştirilecek İSKİ Genel Kurulu'nda oya sunularak karara bağlanacak.







Bütçe tasarısında yer alan yeni tarife eğer bu hali ile kabul edilirse 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 25 oranında zam yapılması gündemde.





OYA SUNULACAK YENİ TARİFE





Hazırlanan tarifede konutlarda 0-15 metreküpe kadar olan birinci kademe kullanımlarda 4.50 TL olan birim fiyatının 5.63 TL'ye çıkması, 16 metreküp ve üzeri ikinci kademe kullanımlarda 6.76 TL olan birim fiyatının 8.45 TL'ye çıkarılması planlanıyor.





Köylerdeki konutlarda 1.13 lira olan su birim fiyatının 1.41 liraya çıkması, ‘köy iş yeri’ statüsündeki yerlerde 3.02 TL olan rakamın 3.78 TL olması öngörülüyor.





İş yerlerinde 12.10 liralık birim fiyatının 15.13 liraya, ‘ortak sayaç konut-konut inşaatı şantiyesi’ kullanımlarında 6.76 liralık birim fiyatın 8.45 liraya, ‘ortak sayaç iş yeri-iş yeri inşaatı’ kullanımlarında 12.56 liralık birim fiyatının 15.70 liraya yükseltilmesi planlanıyor.





GEÇTİĞİMİZ YIL ZAM TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI





Geçtiğimiz yıl yine kasım ayında, İSKİ Genel Kurulu sırasında İstanbul'da su ücretlerine yüzde 20 zam teklifinde bulunulmuş, kamuoyundan gelen eleştiri ve öneriler üzerine CHP ve İYİ Parti tarafından rakam daha sonra revize edilmişti.





İstanbul halkının yüzde 75'inin kullandığı ilk kademe için uygulanan metreküp fiyatının değiştirilmeden kalması, diğer kademe kullanımlara zam yapılması önerilmişti. Zam teklifi çoğunluğu elinde bulunduran AKP ve MHP grubunun oyları ile reddedilmişti.





CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı AKP'lilere “Siz zamma ‘hayır' demediniz, İSKİ'nin 1.5 milyarlık zararına ‘evet' dediniz. Mutlu azınlığa yapılacak zamma ‘hayır' dediniz. Mayıs ayına kadar havuzlarınızı bol bol doldurun” diye tepki göstermişti.





İSKİ, 2020 yılı temmuz ayı meclis oturumlarında tekrar su zammı teklifinde bulunmuş, yüzde 12.62 olan TÜFE oranında zam kararı oy birliği ile kabul edilmişti.