İstanbul’da taksicilere ceza yağdı

Pandemi dönemiyle birlikte taksicilere yönelik şikâyetler artınca sivil zabıtalar denetim yaptı. Zabıtalar denetim için turist gibi taksilere binip İstanbul'u dolaştı.







Ekipler uygulamada, taksimetre açmadan yüksek fiyat isteyen taksicilerden, “değişim saati” diyerek bahane üretenlerle de karşılaştı. Elinde valizi ile yabancı dilde yakın mesafedeki bir adrese gitmek istediğini söyleyen İBB Zabıta Daire Başkanlığı’nın personeli Handan Toperi'den taksimetre açılmadan 40 TL ücret istendi. Turist rehberleri ise turistleri taksimetre açtırmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını belirtti.





“EKİPLERİMİZ TURİST KILIĞINDA DENETİM YAPTI”





Gelen yoğun şikayetler üzerine sivil olarak sahaya indiklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, “Gelen yoğun şikayetler üzerine İBB Zabıta Daire Başkanlığı olarak sivil zabıta ekipleri oluşturduk. Bu oluşturduğumuz zabıta ekiplerimiz gerek eş görünümünde gerek turist görünümünde İngilizce Almanca ve Arapça bilen turistler görünümünde ellerinde bavulu ile gidip taksileri durduruyorlar ve kısa mesafe teklif ediyorlar. Bunu kabul etmedikleri takdirde haklarında idari işlem uyguluyoruz. Para cezası olarak 392 lira. Ancak daha büyük bir yaptırım var. Ticari taksilerin 10 gün süreyle izin belgeleri askıya alınıyor. Çalışamıyorlar. Sürücülerin izin belgeleri askıya alınıyor. Onlar da taksicilik yapamıyorlar” ifadelerini kullandı.