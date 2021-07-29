İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 15 zam yapıldı

Okul ve personel servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 19.01 artış yapılması önerildi. Esnaf odası temsilcisi söz alarak yüzde 22 zam yapılmasını istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, bir ebeveyn olarak yüzde 15'i geçmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. 3 öneri de ayrı ayrı oylandı.







Oylama sonucunda servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. 271 TL olan 0-1 kilometre arası 311,65 TL’ye yükseltilmiş oldu, diğer kademelere de aynı oranda zam oran uygulandı.





TOPLU TAŞIMA ZAMMI TARTIŞILDI





Toplu taşıma ücretlerine de yüzde 24.12 zam yapılması teklifi görüşüldü. Teklifte, en son bilet ücretlerine 6 Şubat 2020'de düzenleme yapıldığı belirtilerek geçen yaklaşık 18 ay boyunca enflasyon değişiminin yüzde 23.34, yakıt ücret değişiminin yüzde 12.9, asgari ücret değişiminin de yüzde 34,43 oranında gerçekleştiği aktarıldı.





18 ayda elektriğe yüzde 32.45, doğalgaza yüzde 20.20, köprü ve otoyollara yaklaşık yüzde 25.50, Avrasya Tünel geçiş ücretlerine yüzde 97,42 oranında zam yapıldığı belirtildi.





“KİMSE KEYFE KEDER ZAM YAPMAZ”





İmamoğlu zam teklif ile ilgili bir sunum yaptı. İmamoğlu, İBB'nin sağlıkçılara uzun süre ücretsiz ulaşım sağladığı bunun 300 milyon liraya mâl olduğunu, 1 Temmuz'daki açılma ile bunun sona erdiğini söyledi. Bunların hepsinin sübvansiyon ile olduğuna, hükümetten belediyelere salgın nedeniyle katkı sunulmadığına dikkat çekti.





İmamoğlu, pandemi nedeniyle düşen yolculuklar nedeniyle toplu taşımaya İBB bütçesinden yüzde 8'lik yani 2.3 milyarlık sübvansiyon verildiğini belirtti. İstanbul'da toplu taşımaya fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu dile getiren İmamoğlu şunları söyledi:





* İETT'nin personel mal hizmet giderinde yüzde 48, akaryakıt giderinde yüzde 52, yedek parça gibi dövizle alınan malzemelerde yüzde 50'ye varan artış söz konusu. Bu artışlar tüm kurumlarda yaşandı.





* Avrasya Tüneli'nde yüzde 100'e yakın zam oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yüzde 51.4 zam yapıldı. Hiçbir kurum, hiçbir hükümet keyfe keder zam yapmaz. Ekonominin gidişinin neticesidir. Kimsenin elinde sihirli değnek yok.





Maliyet artışı nedeniyle belirli ölçülerde fiyat düzenlemesi yapmak zorunda olduklarını belirten İmamoğlu UKOME'nin değiştirilen yapısını eleştirdi. İmamoğlu “Kurumlarımızın siyasi saiklerle zor duruma sokulmasına kimsenin hakkı yok. Bu hakkı kendinde görenlere halk hesabını sorar” dedi.





HÜKÜMET KANADI YÜZDE 15 TEKLİF ETTİ





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam oranının çok yüksek olduğunu belirterek yüzde 15 oranında zam yapılması teklifinde bulundu. İmamoğlu “Geçen ay zam teklifini neden reddettiniz, bu ay neden yüzde 15 zam veriyorsunuz. Ne zamana kadar veriyorsunuz? İnsafa mı geldiniz? Halkımıza açıklama yapalım” dedi.





İmamoğlu, önümüzdeki temmuz ayına kadar bu zam oranının önerildiğini bir yıl boyunca başka zam yapılmayacağını belirtti. Yücel, kanaatlerini dile getirdikleri için suçlu ilan edildiklerini söyledi.





İmamoğlu “Suçlu UKOME'yi bu hâle getiren. Size hesap sormuyorum. Çünkü diyor ki birisi ‘topal ördek'. Birileri siyasi egosunu tatmin etmek istiyor” diye konuştu.





TARTIŞMA ÇIKTI





Bir belediye temsilcisi “Burayı seçim ofisine çevirdiniz” deyince İmamoğlu “İşine bak, hadsizlik yapıyorsun. Terbiye sınırlarını aşmayın” dedi.





İmamoğlu “Seçilmiş iradenin düşürüldüğü durumu gözler önüne sermek için buraya geldim. Verdiğim hiçbir cevabı kişileri hedef alarak söylemedim, kurumlarını hedef alarak söyledim” dedi.





İmamoğlu, teklifleri oya sundu. İBB yönetiminin hazırladığı yüzde 24 zam oranı reddedildi, yüzde 15 zam oranı oybirliği ile kabul edildi. Tam bilet 3.50'den 4.05 TL'ye, öğrenci bileti 1.70 TL'den 1.95'e yükseldi.



