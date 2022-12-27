Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da toplu taşımaya zam /27 Aralık 2022 11:53

İstanbul’da toplu taşımaya zam

İBB UKOME toplantısında tam elektronik bilet ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL'ye yükseltildi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısı yapıldı. 2023 yılında geçerli olacak toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Buna göre tam bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya çıkarıldı. Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 liradan 40 liraya, minibüs indi bindi ücreti de 5,25 TL liradan 7 liraya yükseltildi.

Yüzde 29,1'lik zamma göre yeni ücret tarifeleri şöyle;


Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL,

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL,

Öğrenci minibüs ücreti, 3.50 TL’den 5 TL’ye

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL,

Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL, Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL,

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL,

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL,

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL,

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL,

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL’den 7 TL,

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL’den 792 TL,

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL
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