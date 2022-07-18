İstanbul’da uyuşturucu laboratuvarları

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın hazırladığı ‘Türkiye Uyuşturucu Raporu 2022’ yayınlandı. Rapor bir yıl öncesinin yani 2021’in uyuşturucu yakalama istatistiklerini içeriyor.

Birgün Gazetesi'nden Timur

2021, Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığında vahim gerçeklerle yüzleştiği dönem olmuştu. Mayıs 2021’de Panama’da varış limanı Mersin olan gemiye yapılan operasyonda 616 paket kokain bulundu. Haziran 2021’de İtalya’da Türkiye’ye gönderilmek istenen 1 ton kokain ele geçirildi.









16 Haziran 2021 ise bir dönüm noktası oldu. Mersin Limanı’na indirilen konteynerlerde 1.3 ton kokain yakalandı. Yılda toplam 1.5 ton kokain ele geçirilen Türkiye’de bu açık ara bir rekordu. 23 Haziran 2021’de yine Mersin Limanı’nda 463 kilo kokain ele geçirildi. Böylece sadece bir haftada yakalanan kokain miktarı 1 ton 763 kiloya çıkmıştı.





Peki bu tablo ‘Türkiye Uyuşturucu Raporu 2022’ye nasıl yansıdı?





KOKAİN BİR YILDA YÜZDE 44.9 ARTTI





Rapora göre; Türkiye tarihinin en fazla kokain ele geçirilen yılı 2021 oldu. 2018’de 1 ton 509 kilo, 2019’da 1 ton 638 kilo, 2020’de 1 ton 961 kilo kokain yakalanmıştı. 2021’de bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 44.9 arttı ve 2 ton 841 kilo oldu. Bu sayılar 2020’de Kolombiya’da Türkiye’ye gönderilmek istenirken yakalanan 4.9 ton kokainin büyüklüğünü daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ve halen bu dev sevkiyatın failleri bir soruşturmayla ortaya konmadı.





Son raporda da Türkiye yolundayken diğer ülkelerde yakalanan tonlarca kokain yer almıyor. Elbette Türkiye’den geçip giden ya da sokaklara inen kokain miktarını kesin olarak bilmek mümkün değil. Ama yakalanan miktar bile büyük artışı, Türkiye’nin bir ‘kokain rotası’na dönüştürüldüğünü ortaya koyuyor.





İKİ RAPOR BİR ÇELİŞKİ





Bu noktada Türkiye Uyuşturucu Raporu’ndaki bir değişimi anlamak zor. Bir önceki, 2021 raporunda Avrupa’daki büyük yakalamalardan sonra kaçakçıların Türkiye’yi bir kokain rotasına çevirmek istediği anlatılmıştı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 18 Mayıs 2022’de kendisine bağlı kurumun raporunu yalanlarcasına şöyle diyordu:





“Türkiye’nin özellikle de Mersin Limanı’nın kokain pazarı olduğu şeklindeki söylemler maksatlı propagandadan başka bir şey değildir. Böyle bir gelişmeyi teyit eden hiçbir saha bulgusu da mevcut değildir.”





Son raporda kokain yakalamalarının bir yılda yüzde 44.9 artmasına rağmen Türkiye’nin bir kokain rotasına dönüştürülmek istendiğine dair tespit yer almadı.





22 TON 202 KİLO EROİN YAKALANDI





Türkiye, onlarca yıldır eroin kaçakçılığının en önemli güzergahlarından. Afganistan’da başlayan zehir yolculuğu Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanıyor. İran’dan sonra en fazla eroin Türkiye’de yakalanıyor ve her yıl ülke rekoru kırılıyordu. 2019’da 20 ton 165 kilo eroin yakalanmıştı. 2020’de pandemi nedeniyle büyük bir düşüş yaşandı ve yakalanan eroin miktarı 13 ton 783 kiloda kaldı.





Türkiye Uyuşturucu Raporu 2022’ye göre; Türkiye’de 2021 yılında eroin yakalamalarında yeni bir rekor kırıldı. 22 ton 202 kilo eroin ele geçirildi. Yani bir yıl öncesine göre yakalanan eroin miktarı yüzde 61.1 arttı.





ZEHİR KİMYASALI 3 KAT ARTTI





Asıl rekor asetik anhidrit kimyasalında yaşandı. Zehir şebekelerinin Afganistan’dan temin ettikleri afyonu laboratuvarlarda eroine dönüştürmek için asetik anhidrite ihtiyacı var. Farklı sektörlerde de kullanılan bu kimyasal genellikle Avrupa’da üretiliyor ve Türkiye üzerinden laboratuvarların bulunduğu Afganistan, İran ve Irak’a gönderiliyor. Son rapora göre; Türkiye’de 2021’de ele geçirilen asetik anhidrit miktarı bir önceki yıla göre 3 kat artarak 36 ton 253 litreye ulaştı. Kimyasal trafiğindeki bu artış elbette eroin konusunda zorlu bir dönemin işaretini veriyor.





‘METİN AMCA’ ALARMI





Dünyada uyuşturucu ile mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var: Metamfetamin dünyanın kabusu olacak. Metamfetamin bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek olan sentetik bir uyuşturucu. Kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretilebiliyor ve çok ucuz olduğu için çok hızlı yayılıyor. Küçük kristal parçalar halindeki uyuşturucu Türkiye’de ‘Buz’, ‘Met’, ‘Metin Amca’ isimleriyle satılıyor. Nörolojik hastalıklara, deride iltihaplanmaya, dişlerde çürümeye, psikoz, paranoya ve halüsinasyonlara neden oluyor. Ölümcül bir zehir.









Afganistan’da doğada yetişen efedra bitkisi ile metamfetaminin daha ucuza mal edildiği keşfedildi. Artık Afganistan, İran, Irak ve Suriye metamfetamin laboratuvarlarıyla dolu. Bu uyuşturucu kaçakçılığında Türkiye transit ülke değil, büyük bir pazar.





Geçen yıl yayınlanan Türkiye Uyuşturucu Raporu’nda bu gerçeği görmüştük. 2019’da 1 ton 42 kilo metamfetamin yakalanırken 2020’de bu miktar 4 katına çıkarak 4 ton 162 kilo olmuştu. Bu bütün alarm zillerinin çalması gereken bir tabloydu.





TÜRKİYE’Yİ PAZARA ÇEVİRDİLER





‘Türkiye Uyuşturucu Raporu 2022’ artışın devam ettiğini ortaya koyuyor. 2021’de yakalanan metamfetamin miktarı yüzde 32.8 artarak 5 ton 528 kilo oldu. 80 binden fazla kişi metamfetamin nedeniyle gözaltına alındı. 81 ilin tamamında bu uyuşturucu ele geçirildi. İran sınırına yakın bölgeler ve İstanbul’da büyük yakalamalara imza atıldı. Şüpheliler arasında çok sayıda İranlı vardı. Özellikle İranlı şebekelerin Türkiye’yi pazara çevirdiği anlaşılıyor. Son iki yıldır İran plakalı TIR’ların yakıt bölümlerinde ya da gizli bölmelerinde büyük miktarda sıvı formda metamfetamin ele geçirildi. Rapora göre; başta İstanbul olmak üzere bazı şehirlerde sıvı metamfetaminin kristale dönüştürüldüğü laboratuvarlara baskın yapıldı. Bazıları Esenyurt’taki lüks rezidanslardaydı. Bu laboratuvarlarda da İranlılar yakalandı.





Türkiye’de 2021’de amfetamin ve metamfetamin üretiminde kullanılan kimyasalların yakalanmasında da rekor üstüne rekor kırıldı. İstanbul Havalimanı’nda ve İzmir Aliağa Limanı’nda Çin kaynaklı ve Avrupa hedefli tonlarca metamfetamin üretimi öncü kimyasalı yakalandı.



