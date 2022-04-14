İstanbul’da vatandaşın yüzde 45,6’sı kırmızı et alamıyor

Gelen zamlar sonrasında vatandaşın kırmızı ete ulaşımı gün geçtikçe daha da zorlaşıyor.





Bu kapsamda yapılan araştırmanın sonuçlarına göre vatandaşın yüzde 45,6’sı kırmızı et, yüzde 36,5’i ayçiçek ve zeytinyağı ürünlerini artan market fiyatlarından sonra hiç alamıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), halkın nabzını tuttuğu İstanbul Barometresi 2022 Mart Raporunu yayımladı.Rapora göre, vatandaşın yüzde 45,6’sı kırmızı et, yüzde 36,5’i ayçiçek ve zeytinyağı ürünlerini artan market fiyatlarından sonra hiç alamadığını belirtti.İPA tarafından yapılan İstanbul Barometresi araştırmasında, İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta sorular yöneltildi.Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorununun yüzde 50,6 ile ekonomik sorunlar, yüzde 48,7 ile sığınmacılar ve mülteciler, yüzde 39,3 ile ulaşım olduğu belirlendi. İstanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi ise 7,7 olarak ölçüldü.