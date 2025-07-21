İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna Müzakerelerinin tarihi belli oldu

Samanyoluhaber.com - Moskova





Independent gazetesinin güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, müzakerelerin kapalı kapılar arasında yapılması ve basına açıklanmaması planlanıyor.





Toplantının kesin saati ve mekanı henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ayrıca, heyetlerin hangi düzeyde temsil edileceği de bilinmiyor. Ukraynalı yetkililerin bu hafta içinde görüşme yapılması önerisi kabul gördü.





Önceki Görüşmeler





Tarafların 16 Mayıs ve 2 Haziran'daki İstanbul buluşmalarında savaş esirlerinin değişimi konusunda mutabakata varılmış ve ateşkes koşullarını içeren mutabakat metinleri karşılıklı sunulmuştu. Ancak, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Temmuz ayında Kiev yönetimini müzakereleri yavaşlatmakla suçlamıştı.





Ankara'nın diplomatik çabaları sayesinde yeniden alevlenen görüşme sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki liderle de yakın temas halinde olduğu belirtiliyor. Türk diplomasisinin enerji koridoru ve tahıl anlaşması gibi konularda köprü vazifesi gördüğü vurgulanıyor.





Uluslararası gözlemciler, İstanbul'un tarafsız buluşma zemini olarak kritik önemini koruduğuna dikkat çekiyor.





Beklentiler ve Olası Sonuçlar





Askeri analistler bu turda özellikle Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde güvenli bölge oluşturulması, sivil tahliye koridorlarının genişletilmesi ve kış dönemi için enerji tedarik güvenliği gibi konuların gündeme gelebileceğini öngörüyor. Diplomatik çevreler, tarafların pozisyonlarında önemli bir yumuşama olmamasına rağmen, görüşmelerin devam etmesinin bile olumlu bir işaret olduğu görüşünde.





Türk yetkililer, müzakereler öncesinde her iki tarafla da yoğun temas halinde olduklarını ancak sürecin kırılganlığını koruduğunu özel olarak vurguluyor.