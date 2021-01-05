Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’daki Uygurlardan Türk dünyasına tepki: Bu zulme neden sessiz kalıyorsunuz? /05 Ocak 2021 18:29

İstanbul’daki Uygurlardan Türk dünyasına tepki: Bu zulme neden sessiz kalıyorsunuz?

12 gündür İstanbul’daki Çin Başkonsolosluğunun önünde eylem yapan Uygur Türkleri, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi. Türk dünyasına çağrıda bulundu.

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Yakınları Çin’deki toplama kamplarında tutulan Doğu Türkistanlı Türklerin 12 gündür İstanbul’daki Çin Konsolosluğu önünde başlattığı nöbet devam ediyor. Bugün kendilerini ziyarete gelen Gelecek Partisi’nden bir siyasiye gözyaşları içinde serzenişte bulunan Medine Nazimi, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı” dedi ve “Neden soydaşlarınız bu kadar ezilirken tüm Türk dünyası bu zulme sessiz kalıyor” diye sordu.

“12 GÜNDÜR KİMSE YANIMIZA GELMEDİ”

11 yıldır Türkiye’de yaşayan ve toplama kampında bulunan kız kardeşi Mevlüde için protestolara katılan Medine Nazimi şöyle devam etti:

“21. yüzyılda biz annemizin, babamızın sesini duyamıyoruz. Bizim bu dünyada insan gibi yaşamaya hakkımız yok mu? Neden soydaşlarınız bu kadar ezilirken tüm Türk dünyası bu zulme sessiz kalıyor. Gerçekten bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Burada öğrenciler var, evinin geçimini bir kenara bırakıp gelenler var. Biz burada keyfimizden beklemiyoruz ama 12 gündür bize gelip bir şey söyleyen kimse olmadı. Ben istiyorum ki Türkiye Cumhuriyeti, sayın cumhurbaşkanımız, dışişleri bakanımız, parti genel başkanları ve milletvekillerimiz elini taşın altına koysun. Bu kadar zulüm yaşanırken buna sessiz kalmayın. Toplama kamplarında ayaklar altına alınan o hanımefendiler, kadınlar, o çocuklar Türk dünyasının onuru değil mi? Annesinin kucağından kopartılıp toplama kamplarında bir Çinli olarak eğitilen o çocuklar İslam-ı alemin geleceği değil mi?”
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