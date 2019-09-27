İstanbul depremi için '7.6'lık sarsıntı olabilir' beklentisi

Marmara Fayı üzerine üniversitede uzun yıllardır araştırmalar yürüten Prof. Dr. Celal Şengör, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır ve Prof. Dr. M. Sinan Özeren, Habertürk'te İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Celal Şengör, İstanbul'daki fay hatlarıyla ilgili tehlikeli bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.





"FAYIN KİLİTLENDİĞİNİ GÖSTERİYOR, MAKSİMUM 7.6 OLACAK"





Şengör haritada geçmiş yıllara ait depremleri yorumlayarak şu ifadeleri kullandı: "Haritadaki kırmızılar deprem merkez üslerini gösteriyor. Son 10-15 yılda olan depremler. Fakat şurada çok dikkat edilecek bir şey var. Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda mikrodeprem bile yok. Çok az var. Bu fayın kilitlendiğini gösteriyor. Deprem olmaması demek mutlaka kilitlendiği anlamına gelmez. Fakat deniz altında yapılan çalışmalar gösterdi ki; hareket etmiyor bu fay. Bu çok tehlikeli". Şengör, depremi önceden bilmenin mümkün olmadığını söylerken depremlerin büyüklüklerinin verilerle tahmin edilebileceğini belirtti:

"Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak. Büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz ama sınır vererek"





Marmara Fayı'na ilişkin konuşan İTÜ Jeoloji Bölümü Başkanı Prof. Ziyadin Çakır'sa, "Son deprem, 1999’dan beri beklenen İstanbul depremini etkileyen ve öne çeken en büyük deprem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne elimizdeki verileri verebiliriz, dedim, isteyen olmadı" dedi.





Çakır, "Depremin nerede başladığı çok önemli. Fayın kırıldığı yerden başlayarak yayılabilir, tek bir tarafa da gidebilir. Bugünkü deprem depremin fayın batı ucunda başlama ihtimali olduğunu gösteriyor. Son 1 hafta-10 günde genellikle depremler burada gerçekleşti, yüzde 90'ı artçı. Öncü deprem genelde şöyle oluyor, aynı yerde küçük depremlerin olması. Örneğin California'da 6,4 büyüklüğünde deprem oldu, bir sonraki gün 7,3 büyüklüğünde oldu. Son deprem yeni bir deprem riskini son derece artırdı. Şu an riski bu kadar artıran bir deprem mevcut değil. Son deprem, 1999’dan beri beklenen İstanbul depremini etkileyen ve öne çeken en büyük deprem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne elimizdeki verileri verebiliriz, dedim, benden bu verileri istemediler" şeklinde konuştu.





