Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul depremi için ilçe ilçe harita çıkarıldı: Hangi bölgede hasar fazla olacak? /20 Haziran 2020 14:25

İstanbul depremi için ilçe ilçe harita çıkarıldı: Hangi bölgede hasar fazla olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul’un 39 ilçesi için ayrı ayrı “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” hazırladı.Kitapçıklarda, olası bir depremde yaşanacak bina hasarları, can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacına ilişkin bilgiler yer aldı. Bu bilgilere göre İstanbul’da olası bir depremde 100 binlerce bina orta ve üstü hasar görecek.

SHABER3.COM

Deprem tehlikesi ve riskleri, güncel bilimsel analiz yöntemleri, mevcut üst yapı ve alt yapı envanter bilgileri kullanılarak yeniden ele alındı.

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” hayata geçirildi.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, bu projenin çıktılarını özelleştirdi.

İlçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, İstanbul'un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretildi.

Olası bir depremde ilçe ve mahallelerdeki bina hasarları, olası can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenler analiz edilerek rapor haline getirildi.

Çalışma sayesinde, her bir ilçeye özgün sorunlar teşhis edildi. İstanbul genelinde etkili olabilecek yıkıcı bir depremin, ilçelerde neden olabileceği hasarlar ve kayıpların boyutları ortaya konuldu.

Kitapçıklarda, ilçelere ait genel bilgiler ile bina, altyapı ve nüfus bilgileri; üretilen analizler ve senaryo depremler neticesinde hesaplanan kuvvetli yer hareketi parametreleri baz alınarak hesaplanan olası hasarlı bina sayısı, olası can kaybı ve yaralı sayısı ile bunların mekânsal dağılımları; doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekelerinde oluşması muhtemel hasarlar ve geçici barınma ihtiyacı bilgileri yer aldı.

39 ilçeye ait kitapçıklar, https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz web sitesi üzerinden tüm kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre kitapçıklarda, olası bir İstanbul depreminde ortaya çıkacak bina hasarları ve geçici barınma ihtiyaçlarının büyüklüğü dikkat çekti.

Arnavutköy'de 2 bin, Ataşehir'de 3 bin, Bağcılar'da 10 bin, Bakırköy'de 6 bin, Beyoğlu'nda 4 bin 200, Büyükçekmece'de 9 bin, Çatalca'da 2 bin, Esenler'de 5 bin, Fatih'te 15 bin, Kâğıthane'de 2 bin, Kartal'da 4 bin, Küçükçekmece'de 13 bin, Sancaktepe'de 3 bin, Silivri'de 9 bin, Sultanbeyli'de 45 bin, Tuzla'da 7 bin, Üsküdar'da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi bekleniyor.

Avcılar'da 35 bin, Başakşehir'de 13 bin 500, Beylikdüzü'nde 27 bin, Çekmeköy'de 4 bin, Esenyurt'ta 67 bin 410, Gaziosmanpaşa'da 14 bin, Kadıköy'de 17 bin, Maltepe'de 20 bin, Pendik'te 28 bin, Ümraniye'de 16 bin, Sarıyer'de 6 bin 600, Sultangazi'de 10 bin, Şile'de 900, Zeytinburnu'nda 31 bin hane için, geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak.

Yapıların Bahçelievler'de yüzde 83'ü, Bayrampaşa'da yüzde 91'i, Beykoz'da üçte ikisi, Güngören'de yüzde 90'ı, Şişli'de yüzde 92'si 20 ve üstü; Beşiktaş'ta yaklaşık yarısı, Adalar'da yarıdan fazlası, Eyüp'te ise üçte biri 40 ve üstü yaşta bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul depremi için ilçe ilçe harita çıkarıldı:... Sonraki Haber >>

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:18:34