İstanbul depremi için Naci Görür'den korkutan sözler: 7’nin üzerinde deprem kapıda

Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı televizyon programında İstanbul’da deprem riskinin yükseldiğini söyledi. Görür, son dönemde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, 7’nin üzerinde bir depremi tetiklediğini ifade etti.

Prof. Dr. Naci Görür de katıldığı bir programda Balıkesir depremini değerlendirdi ve beklenen İstanbul depremine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Naci Görür, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından İstanbul depremine ilişkin çıkan söylemleri eleştirdi.

Görür’ün sözleri şu şekilde:

“-Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu.

-İstanbul’da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan. Halka yanlış bir şey pompalandı.

-‘İstanbul’da deprem bitti’ sözleri halkı yanılttı. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi.

-Bu fayların kırılmasıyla birlikte 7’nin üzerinde bir deprem olacağı kesin.”
