Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Emniyeti açıkladı: Anlaşma yok, gaz ve tazyikli suya devam! /25 Mart 2025 11:31

İstanbul Emniyeti açıkladı: Anlaşma yok, gaz ve tazyikli suya devam!

İstanbul Emniyeti, İBB'ye ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde, polis ile göstericilerin karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaştığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde, polis ile göstericilerin karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaştığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

"ANLAŞMA İDDİALARI ASILSIZ"
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerle ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, polis ile göstericilerin karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaştığına ilişkin asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ GÖREVİNİ HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR"
Açıklamada, "Bu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içeriklerdir. Yetkili merciler tarafından herhangi bir anlaşma söz konusu değildir. Güvenlik güçlerimiz, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumak adına görevini hukuka uygun şekilde sürdürmektedir. Halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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