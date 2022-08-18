İstanbul Emniyeti’nde görev değişikliği

Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatındaki 2022 yaz dönemi atamaları kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde değişikliğe gidildi. Yeni yapılan atamalarla birlikte İstanbul’da görev yapan 21 emniyet müdürü ve emniyet amiri çeşitli illere tayin olurken, 12 emniyet müdürü ve emniyet amiri de İstanbul’da görevlendirildi. Yaz dönemi atamaları dahilinde 9 İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 12 Şube Müdürü ve 10 İlçe Emniyet Müdürü’nün görevlerinde değişikliğe gidildi.







Edinilen bilgiye göre, A Bölgesinden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Recep Tepebaşı, B Bölgesinden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Koray Şensoy, C Bölgesinden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Burak Bal, TEM Şube-Bomba İmha Şube-Kalekollardan Sor. İl Emn. Mdr. Yrd. Aşkın Kılıçkeser, Eğitim Şube-TDP Şubeden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Barış Çukur, Destek Hiz.-İnşaat Emlak Şubeden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Hüseyin Eke, Genel Denetleme Disiplin-Belge Yönetimi Şubeden Sor. İl Emn. Md. Yrd. Serdar Göriş, Polisevi (Pekom) Şubeden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Gazi Kaçmaz, Boğaziçi Köprü Koruma Şubeden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Murat Çakır oldu.



