İstanbul Emniyeti’nden Serdar Öktem’e ilişkin ‘Daltonlar’ yazısı: ”Can güvenliği için tedbir alınmalı”

İstanbul Şişli’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem’in saldırıya uğrayacağına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 15 Ağustos’ta ilgili birimlere yazı gönderdiği ortaya çıktı.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 15 Ağustos’ta Bakırköy ve Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne, bir şüphelinin Daltonlar Suç Örgütü’nün Öktem’e yönelik saldırı gerçekleştireceğini söylediği ve Göktem’in can güvenliği için tedbirlerin alınmasını yönünde yazı yazdığı ortaya çıktı.

Emniyetin gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan bir soruşturmayla ilgili Şube Müdürlüğümüzde alınan Şüpheli İfadesinde Avukat Serdar ÖKTEM isimli şahsa yönelik Daltonlar Suç Örgütü mensupları tarafından eylem gerçekleştirileceği yönünde beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan açık ve kapalı kaynak sorgulamalarında Ataköy’de evi ve Şişli’de ofisi bulunduğu anlaşılmış olup Serdar ÖKTEM isimli şahsa İlçe Emniyet Müdürlüğünüzce Can Güvenliği Tebliğinin yaptırılarak gerekli adli ve idari tedbirlerin aldırılması hususunu arz ederim.”
