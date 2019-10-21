İstanbul Emniyeti'nde deprem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni görevlendirmeler yapıldı.
Bazı şube müdürlüklerine yeni isimler atanırken, onlarca emniyet müdürü de değişti.
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapılan yeni görevlendirmeler şöyle:
HASAN FEHMİ TALAY: Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
HAZIM GÜMÜŞ: Tuzla İlçe Emniyet Müdürü
MEHMET BAŞKÖY: Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ÖZCAN AYBEK: Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü
MURAT AYDIN: Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
İZZET ÖZDEMİR: Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
DENİZ ENGİN: İstanbul Havalimanı Şube Müdürü
YILMAZ DEMİREL: Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ALİ OSMAN TURHAN: Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
KAMİL YILDIRIM: İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
MUSTAFA DEMİR: Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü
EREN ÖZTÜRK: Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü
BİROL TAŞKOPARAN: Polisevi Şube Müdürü
EKREM EREN ERMİŞ: Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
NİYAZİ İNCİ: İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
FERAMUZ ÇETİN: Kartal İlçe Emniyet Müdürü
MÜSLÜM KAHRAMAN: İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
UĞUR ÖZDOĞANOĞLU: Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
MURAT SEVGİ: Bakım Onarım Şube Müdürü
AYKUT KORKMAZ: Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
ALPASLAN ATASOY: Fatih İlçe Emniyet Müdürü
GÖKHAN KARAASLAN: Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü
NADİR KONAK: Dış İlişkiler Şube Müdürü
MURAT BİNGÖL: Adalar İlçe Emniyet Müdürü
MURAT ÇAYKARA: Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü
TANER ERTÜRK: Silivri İlçe Emniyet Müdürü
SİNAN ÇAMUROĞLU: Çatalca İlçe Emniyet Müdürü
YENER YAŞAR: Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü
ZAFER BAYBABA: İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN GÜLEÇ: Beykoz İlçe Emniyet Müdürü
NECMETTİN YÜKSEK: Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü
ERCAN ÖZMEN: Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü
ERCAN BİLGİLİ: Spor Güvenliği Şube Müdürü
BÜLENT ÇELİK: Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü
MURAT YILDIRIM: İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
OKTAY CİVAN: Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
SEMA ŞAHİN: Muhabere Elektronik Şube Müdür Yardımcısı Vekili
NESLİHAN ŞENTÜRK: Foto Film Şube Müdürü
HASAN DEMİRBAĞ: Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü
BELMA ALDEMİR: İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
MURAT BAYHAN: Güven Timleri Şube Müdürü
OKTAY ÇELİK: Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü
HÜSEYİN SELMAN: Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü
VELİ ŞENGÜL: Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü
YALÇIN ERDEM: Turizm Şube Müdürü
RABİA ALTUN: Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ: Çevik Kuvvet Şube Müdürü
MEHMET YAŞAR ZEHİR: Deniz Limanı Şube Müdürü
BURAK BODUR: Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü
İBRAHİM KOÇ: Kağıthane İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
AYHAN ELMALI: Güngören İlçe Emniyet Müdürü
HÜSEYİN GÜNGÖR: Ulaştırma Şube Müdürü
CANSAL KANLIKAYA: Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
DENİZ HALICI ÇELİK: Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü
MURAT ÖZBEK: Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
TURAN ÇELİK: Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü
ÖZGÜR KARLITEPE: Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
ENGİN KESKİN: Ataşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ŞENOL YILMAZ: Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
SELMA GENÇKAYA: Koruma Şube Müdürü
ŞEKİP AKIN: Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü
ÖMER ERHAN KONANÇ: Sosyal Hizmetler Şube Müdürü
UĞUR KURAK: Ümraniye İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
HAKAN ERİŞMİŞ: Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ÖZAY KAYHAN: Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü
ÖMER ÜNVER: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
MUHAMMET HANİFİ ZENGİN: Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürü
ABDULLAH ASLAN: Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili
ÇAĞATAY ŞENOL: Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
SERKAN DURAN: Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
UĞUR KAAN İBRİK: Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ÖMER FARUK GÜNAY: Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ALİ KESİKOĞLU: Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
ALPER ERDEM - Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
LÜTFÜ DOĞAN: Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı
YÜKSEL BAYSAL: Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
HÜLYA YAPRAKLI: Beykoz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
MUHAMMET AHMET KATİPOĞLU: Spor Güvenliği Şube Müdür Yardımcısı