İstanbul Emniyeti'nde deprem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni görevlendirmeler yapıldı.





Bazı şube müdürlüklerine yeni isimler atanırken, onlarca emniyet müdürü de değişti.





Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapılan yeni görevlendirmeler şöyle:





HASAN FEHMİ TALAY: Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





HAZIM GÜMÜŞ: Tuzla İlçe Emniyet Müdürü





MEHMET BAŞKÖY: Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





ÖZCAN AYBEK: Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü





MURAT AYDIN: Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





İZZET ÖZDEMİR: Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





DENİZ ENGİN: İstanbul Havalimanı Şube Müdürü





YILMAZ DEMİREL: Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





ALİ OSMAN TURHAN: Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





KAMİL YILDIRIM: İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı





MUSTAFA DEMİR: Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü





EREN ÖZTÜRK: Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü





BİROL TAŞKOPARAN: Polisevi Şube Müdürü





EKREM EREN ERMİŞ: Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





NİYAZİ İNCİ: İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı





FERAMUZ ÇETİN: Kartal İlçe Emniyet Müdürü





MÜSLÜM KAHRAMAN: İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı





UĞUR ÖZDOĞANOĞLU: Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü





MURAT SEVGİ: Bakım Onarım Şube Müdürü





AYKUT KORKMAZ: Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü





ALPASLAN ATASOY: Fatih İlçe Emniyet Müdürü





GÖKHAN KARAASLAN: Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü





NADİR KONAK: Dış İlişkiler Şube Müdürü





MURAT BİNGÖL: Adalar İlçe Emniyet Müdürü





MURAT ÇAYKARA: Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü





TANER ERTÜRK: Silivri İlçe Emniyet Müdürü





SİNAN ÇAMUROĞLU: Çatalca İlçe Emniyet Müdürü





YENER YAŞAR: Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü





ZAFER BAYBABA: İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı





HÜSEYİN GÜLEÇ: Beykoz İlçe Emniyet Müdürü





NECMETTİN YÜKSEK: Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü





ERCAN ÖZMEN: Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü





ERCAN BİLGİLİ: Spor Güvenliği Şube Müdürü





BÜLENT ÇELİK: Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü





MURAT YILDIRIM: İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı





OKTAY CİVAN: Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





SEMA ŞAHİN: Muhabere Elektronik Şube Müdür Yardımcısı Vekili





NESLİHAN ŞENTÜRK: Foto Film Şube Müdürü





HASAN DEMİRBAĞ: Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü





BELMA ALDEMİR: İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı





MURAT BAYHAN: Güven Timleri Şube Müdürü





OKTAY ÇELİK: Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü





HÜSEYİN SELMAN: Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü





VELİ ŞENGÜL: Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü





YALÇIN ERDEM: Turizm Şube Müdürü





RABİA ALTUN: Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ: Çevik Kuvvet Şube Müdürü





MEHMET YAŞAR ZEHİR: Deniz Limanı Şube Müdürü





BURAK BODUR: Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü





İBRAHİM KOÇ: Kağıthane İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





AYHAN ELMALI: Güngören İlçe Emniyet Müdürü





HÜSEYİN GÜNGÖR: Ulaştırma Şube Müdürü





CANSAL KANLIKAYA: Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





DENİZ HALICI ÇELİK: Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü





MURAT ÖZBEK: Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





TURAN ÇELİK: Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü





ÖZGÜR KARLITEPE: Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü





ENGİN KESKİN: Ataşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





ŞENOL YILMAZ: Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





SELMA GENÇKAYA: Koruma Şube Müdürü





ŞEKİP AKIN: Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü





ÖMER ERHAN KONANÇ: Sosyal Hizmetler Şube Müdürü





UĞUR KURAK: Ümraniye İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





HAKAN ERİŞMİŞ: Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





ÖZAY KAYHAN: Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü





ÖMER ÜNVER: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü





MUHAMMET HANİFİ ZENGİN: Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürü





ABDULLAH ASLAN: Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili





ÇAĞATAY ŞENOL: Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





SERKAN DURAN: Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





UĞUR KAAN İBRİK: Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





ÖMER FARUK GÜNAY: Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





ALİ KESİKOĞLU: Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





ALPER ERDEM - Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





LÜTFÜ DOĞAN: Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı





YÜKSEL BAYSAL: Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





HÜLYA YAPRAKLI: Beykoz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı





MUHAMMET AHMET KATİPOĞLU: Spor Güvenliği Şube Müdür Yardımcısı