Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul enflasyonu: Zam şampiyonu kiraz oldu /02 Ağustos 2025 14:58

İstanbul enflasyonu: Zam şampiyonu kiraz oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın Temmuz 2025 perakende fiyat verilerine göre, İstanbul'da zam şampiyonu yüzde 29,49'luk artışla kiraz oldu. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 49,47 ile karpuzda yaşandı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılının Temmuz ayına ilişkin perakende fiyat değişimlerini açıkladı. Şeffaflık ve bilgilendirme amacıyla yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz ay İstanbul’da 336 ürün takip edildi. Bu ürünlerden 186’sının fiyatı yükselirken, sadece 38’inin fiyatı düştü.

DOĞALGAZ VE UÇAK BİLETİ DE ZAM ŞAMPİYONLARI ARASINDA

Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün, yüzde 29,49’luk artışla kiraz oldu. Kirazı, konut harcamalarında dikkat çeken yüzde 28,69’luk artışla doğalgaz takip etti. Listede öne çıkan diğer ürünler arasında çilek, uçak bileti ve limon yer aldı. Sağlık harcamalarında da önemli artışlar gözlendi; ameliyat ücretleri ve uzman doktor muayene bedelleri yaklaşık yüzde 20 oranında zamlandı. Gıda grubunda ise domates, sivri biber, çarliston biber ve armut gibi birçok üründe çift haneli artışlar dikkat çekti.

MEVSİMLİK ÜRÜNLER FİYATLARI GERİLETTİ

Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 49,47’lik oranla karpuz oldu. Karpuzu, kavun, salatalık, erik, kabak ve maydanoz takip etti. Özellikle sebze grubundaki fiyat düşüşleri dikkat çekerken, yumurta, patates, kuru soğan ve sarımsak gibi temel gıda ürünlerinde de hafif fiyat gerilemeleri gözlemlendi.

İTO’nun verileri, hem artan hem de azalan ürünler arasında en yoğun hareketliliğin mevsimsel dalgalanmalara bağlı olarak gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandığını ortaya koydu. Ulaştırma ve konut gibi temel harcama kalemlerindeki artışların ise genel enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtildi.
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