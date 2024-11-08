Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul felaketin eşiğinde! /08 Kasım 2024 10:49

İstanbul felaketin eşiğinde!

Sıcak ve yağışsız geçen yaz mevsiminin ardından İstanbul’da bulunan barajlar alarm vermeye başladı. Barajlardaki doluluk oranının yüzde 30,18'e düştüğü ifade edilirken uzmanlar, İstanbul’un sadece 84 günlük suyunun kaldığına dikkat çekti. 3 barajdan da koku geldiği belirtilirken bu gelişmeler şiddetli kuraklık gerçeğini gözler önüne serdi.

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Yaz mevsimi sıcak ve yağışsız geçerken İstanbul'un suyunu sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 30,18 seviyesine kadar düştü. Yeterli yağışın olmaması nedeniyle Alibeyköy ile Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü.

3 BARAJDAN KOKU GELMEYE BAŞLADI
Uzmanlar, İstanbul’un 85 günlük suyunun kaldığına dikkat çekerken Alibeyköy barajının %6, Pabuçdere barajının %7, Kazandere barajının %8 oranında dolu olduğu ifade edildi. Söz konusu 3 barajdan koku geldiği vurgulanırken İstanbul’u bekleyen şiddetli kuraklık tehlikesine işaret edildi.

“ŞİDDETLİ BİR KURAKLIK İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”
Halktv'nin haberine göre Hava Forum'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin gerçekleştirilen açıklamada, kuraklık tehlikesine dikkat çekilirken "Bir şey yapmalıyız. Umursamama ile olmaz... İstanbul'un 84 günlük suyu kaldı. Alibey %6, Pabuçdere yüzde 7, Kazandere yüzde 8 oranında. Bu üç barajdan koku gelmeye başladı. Ömerli yüzde 26 ile direnmeye çalışıyor. Şiddetli bir kuraklık ile karşı karşıyayız." ifadeleri kaydedildi.

SON 10 YILIN EN AZ YAĞIŞI
İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, bu yıl barajların aldığı yağış miktarı da geçtiğimiz yılların çok gerisinde kaldı. 2023 yılında, İstanbul barajlarında metrekareye 852 kilogram yağış düşerken bu yıl, metrekareye yalnızca 480 kilogram yağış düştü. Bu yağışın, son 10 yılın en düşük yağış miktarı olduğu belirtildi. İstanbul’da barajlara 2021 yılında metrekareye 901,3 kilogram yağış düşmüştü.
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