İstanbul, finans merkezi değil, ancak 'Küresel Kara Para Aklama Merkezi' olabilir

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu bugün yayınladı.Ekonomideki gidişatı değerlendiren Toprak, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu.Toprak, “Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 7,25 yıllık yüzde 70’e ulaştı. Enflasyon için önce ocak sonra mart ve son olarak da mayıstan itibaren düşüş vaat ederek herkesi oyalayan iktidar, Türkiye’yi dünyada iflas etmiş ekonomilerle aynı kategoriye düşürdü” dedi.Haziran’da faaliyete geçeceği açıklanan İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM), bu iktidar yönetiminde ancak “Küresel Kara Para Aklama Merkezi olabileceğini” savunan Toprak, “250 milyar dolar gelir sağlayacağı iddia edilen İFM’yi, iktidarın Cumhuriyetle hesaplaşma ve Başkent’in içini boşaltma amaçlı gizli bir siyasi projesi olarak görmek, gerçekçi bir tespit olacaktır” dedi.Toprak’ın, değerlendirmeleri özetle şöyle:“Haziran’da faaliyete geçeceği açıklanan İstanbul Finans Merkezi (İFM), bu iktidar yönetiminde ancak Küresel Kara Para Aklama Merkezi olabilir. AB ve Avrupa Konseyi’nden kopan, küresel finans piyasalarının öncelikli kriteri olan hukuk devleti ve yargı bağımsızlığından uzaklaşan İFM’nin uluslararası kabul ve itibar görmesi güç görünüyor. 250 milyar dolar gelir sağlayacağı iddia edilen İFM’yi, iktidarın Cumhuriyetle hesaplaşma ve Başkent’in içini boşaltma amaçlı gizli bir siyasi projesi olarak görmek, gerçekçi bir tespit olacaktır!İFM, bu iktidarın şeffaflıktan, hesap verilebilirlikten, yargısal denetimden uzak ekonomi politikaları, devletin kurumsal yapısını, anayasayı ve yasaları yok sayan, tahrip eden uygulamalarıyla uluslararası itibar edinemeyecektir. Bunun yerine uyuşturucu baronlarının, uluslararası mafyanın, kayıt dışı servetlerini istifleyen oligarkların, Rusya’ya yönelik yaptırımlar sonrası aynı şeyin kendi başlarına gelebileceği endişesine kapılarak Avrupa ve ABD’deki yatırımlarını, varlıklarını çekmeye hazırlanan Ortadoğu ülkelerinin, prensleri, şeyhleri ve emirlerinin Küresel Kara Para Aklama Merkezi olacaktır!Nisan ayı itibarıyla iç borcun anapara ve faiz toplamı 3,2 trilyona ulaştı. Daha yüksek faizle borçlanmak zorunda kalan hazinenin ödeyeceği faiz tutarı, ana para tutarının 260 milyar lira üzerine çıktı. Bu vahim tablo ne Cumhuriyet tarihi boyunca ne de AK Parti öncesi hiçbir hükümet döneminde, en ağır krizlerde bile görülmedi. Bu rakamlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savunduğu faiz teziyle, devletin faizciler tarafından soyulmasına destek sağlandığı açığa çıktı!Türkiye’nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını, 85 milyonun geleceğini tehdit eden bu sürdürülemez tablonun sorumlusu 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı ve başındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Bu yüzden Türkiye’nin saygınlığı, güvenilirliği ağır hasara uğratılırken, Katar’dan BAE’ye, Suudi Arabistan’dan İsrail’e ve daha birçok ülkeye her türlü siyasi-diplomatik tavizi vererek, ülkemizin onurunu zedeleyerek hakaret mektuplarının, topraklarımızda işlenen vahşi cinayetlerin hesabını sormaksızın sineye çekmek zorunda kalıyorlar!Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 7,25 yıllık yüzde 70’e ulaştı. Enflasyon için önce ocak sonra mart ve son olarak da mayıstan itibaren düşüş vaat ederek herkesi oyalayan iktidar, Türkiye’yi dünyada iflas etmiş ekonomilerle aynı kategoriye düşürdü. ‘Enflasyon dünyada artıyor’ bahanesine sığınan iktidar, o ülkelerdeki yıllık enflasyonun Türkiye’deki aylık artışın altında olduğunu görmüyor!Yapılan zamların yansımasıyla 3 Haziran’da açıklanacak mayıs enflasyonunun da oldukça yüksek çıkacağını gıda, ulaştırma, akaryakıt zamlarıyla enflasyonun beslenmeye devam edeceğini öngörebilirim. Mayıs enflasyonunun yüzde 70’i aşması kaçınılmaz olacaktır.İktidarın bilgisiz, beceriksiz ekonomi politikaları Türkiye’yi, dünyada ekonomileri iflas etmiş ülkelerle aynı konuma getirdi. Türkiye’nin başta enflasyon olmak üzere her alanda dünya ekonomilerinden negatif ayrışmasının ana unsuru; iktidarın akıl-bilim dışı politikalarda ısrar etmesi ve yanlışları inatla sürdürmesidir!Yanlışlar yanlışları izledikçe enflasyonun düşürülmesi, kontrolü, fiyat ve ekonomik istikrarın sağlanması olanaksızlaşıyor. Nisan rakamları iktidarın her alanda ekonominin iplerini elinden kaçırdığını, seyirci konumuna geldiğini apaçık ortaya koyuyor!“UYGULAMAYA KONULAN GÜNÜ BİRLİK EKONOMİK İCATLARLA MEVCUT DURUMU SÜRDÜRMEK İYİCE ZORLAŞACAK”Dış ticarette giderek ağırlaşan negatif süreç geçen ay gerçekleşen 6,1 milyar dolarlık açıkla katlanarak devam etti. Dış ticaret açığı aylık yüzde 98, ocak-nisan döneminde yüzde 130 oranında artarak 32,5 milyar dolara tırmandı. Ticaret Bakanı algıya oynayarak sadece ihracat artışını ‘büyük rekor’ diye duyururken, dış ticaret açığında ve ithalat artışında yaşanan rekorları gizliyor!Aylardır müdahaleler ve rezerv satışlarıyla 14,50 TL’de tutulmaya çalışılan dolar/TL kuru 15 liraya ulaştı. Dolar kurunun yanı sıra Euro’nun da artışa geçmesi, Türkiye’nin gerek dış ticaret gerekse cari açık tablosundaki baskıyı büyüterek, iktidarın ekonomik modelinin çöküşünü hızlandıracak. Kurları ve faizi tutabilmek için ‘şapkadan çıkartılarak’ uygulamaya konulan günü birlik ekonomik icatlarla mevcut durumu sürdürmek iyice zorlaşacak!Açıklanan nisan enflasyonuyla birlikte mayıs ayında kira artış oranı resmi olarak yüzde 34,46 düzeyine ulaştı. İşsizlik ve enflasyon artışı toplamından oluşan Sefalet Endeksi (SEN) uygulanan ekonomi politikalarıyla 8 ayda yaklaşık üçe katlandı. Buna karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sabır ve şükür’ dışında bir çözümünün olmadığı görülüyor. Enflasyonu düşürme iddiasıyla eylül ayında faiz indirimleri başlatıldığında 31,88 puan olan SEM, 80,67 puana yükseldi!Hiçbir bilimsel temeli olmayan iktidar politikalarıyla her geçen gün toplumsal sefalet artmakta, ülkemiz fakirleşmektedir. İktidar ve ekonomi yönetimi, bu gerçekleri görmezden gelerek yalan ve sanal ekonomik başarı öyküleriyle üçe katlanan sefaleti gizlemek istiyor!Kayıtlı çiftçi sayısı yüzde 13 oranında gerileyerek 500 binin altına indi. AK Parti iktidara geldiğinde bu sayı 2 milyon 588 bin idi. Tarım alanları ise 2002’de 26 milyon 579 bin hektar iken 2020 sonu itibarıyla 23 milyon 136 bin hektara geriledi. Resmi kayıtlarda nadas olarak görünen yani ekilmeyen tarımsal alanlar 3 milyon 173 bin hektar. İktidarın tarım ve hayvancılık politikaları çiftçiyi ve besiciyi üretimden uzaklaştırıyor!İktidarın politikalarıyla dört ayda devletin ana para borcu yüzde 13 artarken faiz ödemelerinin yüzde 119 artması, hiçbir yeni borçlanma yapılmasa bile devlet hazinesinin 1,7 trilyonu aşan bir faiz yükü altına sokulduğunu, bu yükün katlanarak artacağını, bütçede tarıma, hayvancılığa daha fazla kaynak ayrılmasının söz konusu olamayacağını gösteriyor. 2022 bütçesinde tarım desteklemelerine ayrılan ödeneğin sadece 25,8 milyar TL ile faiz borcu yanında deryada damla bile olmaması, iktidarın tarım ve hayvancılığa karşı duyarsızlığının kanıtı!Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinden siyasi ve ekonomik açıdan umduğu sonuçları elde edemediği anlaşılıyor. Kaşıkçı dava dosyası başta olmak üzere verilen tavizlere rağmen Suudi yönetiminin ve Suudi devlet medyasının ‘Erdoğan kendisi gelmek istedi, biz davet etmedik’ söylemi, ülkemiz açısından inciticidir!Suudi devlet medyasında ve Suudi yetkililerin ziyarete yönelik olarak uluslararası medya organlarına yaptıkları açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davet edilmediğinin, kendisinin ısrarla gelmek istediğinin ifade edilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve ülkemiz adına inciticidir. Türkiye’nin ‘zoraki gelmek isteyen davetsiz misafir’ konumuna sürüklenmesi Türkiye’nin saygınlığı, bölgedeki ve dünyadaki ağırlığı açısından kabul edilemez bir tavırdır!AB Komisyonu Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketiyle ilgili önerilerini açıklarken, Avrupa’nın Rus petrolüne bağımlılığının sonlandırılması ve Rusya’ya petrol ambargosu uygulanması önerisi AB içinde çatlak yarattı. Macaristan petrol yasağına uymayacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) küresel açlık krizi uyarısında bulunarak; Ukrayna limanlarının açılması ve hububat ihracına olanak sağlanması çağrısı yaptı.Dünyanın sayılı buğday ve hububat üreticileri arasında bulunan Ukrayna’da tahıl depolarındaki ürünlerin, tarımsal üretim araçlarının Rusya’ya taşınmasıyla, savaş nedeniyle Ukrayna’da hububat ekiminin yapılamaması ve mevcut ürünlerin savaş nedeniyle ihraç edilememesi Küresel Hububat Krizini büyütüyor. Rusya’nın Ukrayna’nın liman kenti Odessa’yı kuşatması hububat yüklü gemilerin limandan çıkışına izin vermemesi Küresel Gıda Krizi olasılığını da artırıyor!”