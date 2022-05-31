İstanbul Galata'da bir kişi kendini yaktı

İstanbul Valiliği, Galata Kulesi yakınında bir kişinin üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakma teşebbüsünde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.Olay, saat 18.30 sıralarında Galata Kulesi Meydanı'nda meydana geldi. Elinde plastik orak bulunan kostümlü bir kişi, üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Bir otelin çalışanları yangın tüpüyle yanan kişiye müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve adının Abdullah Cihat Turan Pekpak olduğu öğrenilen kişi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Valilikten yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen kişinin tedavisine devam edildiği aktarılırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.