Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Gazi Mahallesi'nde kahvehaneye silahlı saldırı /03 Ağustos 2022 18:18

İstanbul Gazi Mahallesi'nde kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yer alan Gazi Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

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Akşam saatleri öncesi İstanbul'da sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yer alan Gazi Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

1995 yılında da yine Gazi Mahallesi'nde bir kahvehane taranmış ve bir Alevi dedesi hayatını kaybetmişti.

Bu saldırı sonrası tırmanan olaylar günlerce sürmüş ve polisle mahalleli arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Sultangazi’deki bir kıraathanede silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde Gazi Mahallesi 1421/1. Sokak’ta bulunan Rüzgar Kıraathanesi’nde yaşandı. Kıraathaneye giren kimliği belirsiz kalabalık bir grup, önce müşterileri dışarı çıkardı, ardından silahlarla etrafa ateş açtı. Saldırıda en az iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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