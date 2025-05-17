İstanbul görüşmelerini Washington yeterli bulmadı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



16 Mayıs'ta yapılan oylamada, Senato'da 100 üyeden 73'ü yeni yaptırım paketini destekledi.



Yaptırımlar ticaret ve enerji odaklı



Rusya ve ticaret ortaklarına birincil/ikincil getiren yaptırımlarda, Rus enerji kaynakları (petrol, gaz, uranyum) alan ülkelerden ABD'ye yapılan ithalata %500'e kadar varan ek vergi düşünülüyor. Ayrıca Ukrayna'ya askeri destek bütçesinin artırılması gündemler arasında.



ABD Başkanı Trump, "Gerekirse yaptırım uygularız ancak şimdilik diplomatik çözümü tercih ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.



Kongre Üyeleri ise İstanbul'daki ateşkes ve esir takası (1000'e 1000) mutabakatını "yetersiz" bularak baskıyı sürdürüyor.



Ekonomi uzmanları, önerilen yaptırımların özellikle Çin, Hindistan ve Türkiye gibi Rus enerjisine bağımlı ülkeleri vuracağına dikkat çekiyor.

Paketin nihai halinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.



Avrupa’nın da yeni yaptırım paketi geliyor



Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketinin hazır olduğunu ve 20 Mayıs'ta AB Konseyi toplantısında kabul edileceğini açıkladı.



Merz, "Bu yaptırım paketi hazır ve önümüzdeki salı günü Brüksel'de onaylanacak. Görüşmeler tamamlandı" ifadelerini kullandı.