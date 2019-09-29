İstanbul halkının yüzde 83’ü büyük bir deprem bekliyor

İstanbul’da geçen perşembe günü merkez üssü Silivri açıklarında meydana gelen 6.0 şiddeti ve ardından gelen 200’ün üzerindeki artı depremin ardından yapılan araştırma, İstanbul halkının yüzde 83’ünün daha büyük bir deprem beklediğini ortaya koydu. Araştırma sonucuna göre İstanbulluların yüzde 92’si deprem konusunda yeterince önlem alınmadığı görüşünde. Katılımcıların yüzde 41,9’u ise olası bir depremde evlerinin yıkılacağını düşünüyor.





Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan İstanbul Deprem Araştırması´na bin 603 kişi katıldı. 26 Eylül de yaşanan 5,8´lik depremi hisseden kişi sayısının yüzde 89 olduğu araştırmada daha önce şiddetli bir deprem yaşayanların sayısı yüzde 76 olarak belirlendi.





Araştırmaya göre ağustos ayında oturdukları eve güvenenlerin sayısı yüzde 34,9, kısmen güvenenlerin sayısı yüzde 42 iken; eylül ayında oturdukları evlere güvenenlerin sayısı yüzde 27,1’e düştü. Kısmen güvenenlerin sayısı ise yüzde 49,7 oldu.





Olası bir deprem için yeterli önlemlerin alındığını düşünenlerin sayısı yüzde sekiz olarak belirlendi. Araştırmaya göre olası depreme kendilerinin yeterli önlem aldığını düşünenlerin sayısı ise yüzde 21,5.





Araştırmada bugüne kadar depreme dayanıklılıkla ilgili binalarının kontrol edilip edilmediği sorusuna yüzde 43 “hayır” cevabını verdi. Bu soruya “evet” yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 26,8.





Ev satın alındığında ya da kiralandığında depreme dayanıklı olup olmadığını araştıranların sayısı yüzde 37,3, araştırmayanların sayısı ise yüzde 62,7 olarak belirlendi.





Katılımcıların yüzde 41,9’u ise olası bir depremde evlerinin yıkılacağını düşünüyor.





Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 77,4´ü deprem anında ne yapacağını bilmiyor. Acil toplanma alanlarının yerini bilenlerin sayısı yüzde 49,4 iken, bilmeyenlerin sayısı ise yüzde 50,6 olarak belirlendi.