Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Havalimanı ile ilgili yeni iddia: Durduruldu... /30 Eylül 2019 21:48

İstanbul Havalimanı ile ilgili yeni iddia: Durduruldu...

İstanbul Havalimanı'nın ortaklarının hisse satışıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SHABER3.COM

İstanbul Havalimanı’nın hisse satış sürecinin ortaklarca durdurulduğu iddia edildi. 

Bloomberg’in haberine göre Üçüncü Havalimanı’nın ortaklarından bazıları 11 milyar dolar değer biçilen havalimanındaki paylarını satmaya hazırlanıyordu.

Bu satış için ABD’li yatırım bankası Lazard ile anlaşıldığı bildirilmişti. Ancak yeni bir gelişme yaşandı.  İstanbul Havalimanı'nın ortakları hisse satış planlarını durdururken potansiyel alıcılar da süreçten çekildi.

LAZARD İLE ANLAŞMA SONA ERDİRİLDİ

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, havalimanının işletme hakkını elinde bulunduran İGA'nın hissedarları Limak, Mapa, Kalyon ve Cengiz İnşaat'a değerleme ve olası alıcıların bulunması için danışmanlık hizmeti veren yatırım bankası Lazard ile anlaşma sona erdirildi.
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