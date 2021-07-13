Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Havalimanı işleten yandaşa büyük kıyak: Borcuna öteleme ve faiz indirimi /13 Temmuz 2021 16:13

İstanbul Havalimanı işleten yandaşa büyük kıyak: Borcuna öteleme ve faiz indirimi

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA Havalimanı, 5,8 milyar euro tutarındaki kredi borcunu refinanse etti. Aralarında üç kamu bankasının da bulunduğu kreditörler kredi için öteleme ve faiz indirimi yaptı. İGA, iki yıldır 1 milyar 45 milyon euroluk kira ötelemesi de alıyor.

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İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA Havalimanı, 5,8 milyar euro (6,9 milyar dolar) kredi borcunu bankalarla yaptığı görüşmeler sonucunda refinanse etti.

Bloomberg’in haberine göre, Türkiye tarihinin en büyüğü olan refinansman anlaşması mayıs ayında yapıldı ve kredinin vadesi 2 yıl uzatılırken faizler de düşürüldü.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti Bankası'ndan 2015'te vade sonu 2031'de olan kredi anlaşması imzalamıştı.

ÇİN’DEN FİNANSMAN BULUNAMADI
Şirket, aynı kredinin refinansmanı için Çinli bankalarla da görüşmeler yapmıştı. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Çin'den finansman arayışının şimdilik ilerlemediğini belirtti.

Bir İGA yetkilisi refinansman anlaşmasına ilişkin detayları doğruladı. Halkbank yorum yapmazken diğer bankalar ilk etapta konuya ilişkin Bloomberg’in sorularına dönüş yapmadı.

Salgınından olumsuz etkilenen havayolu işletmecilerine verilen destek çerçevesinde İGA, karşılıklı mahsuplaşma esasıyla devletten garanti ödemeleri almazken, karşılığında devlete kira da ödememişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, söz konusu uygulamanın 2 yıl için geçerli olabileceğini, işletme süresinin de bu kapsamda uzatılabileceğini ifade etmişti.

1 MİLYAR 45 MİLYON EUROLUK KİRA DA ÖTELENDİ
İGA’nın her yıl devlete ödemesi gereken 1 milyar 45 milyon euro kira bedeli, 2020’de olduğu gibi 2019’da da ötelenmişti. İGA’ya devletin ödemesi gereken ve ertelenen yolcu garanti bedeli ise 2020’de yaklaşık 230 milyon euro seviyesinde olmuştu.

İGA’da hükümetle yakın ilişkilere sahip ve kamu ihalelerinin çoğunu alan Kalyon, Limak, Cengiz ve Mapa inşaatın hisseleri bulunuyor.
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