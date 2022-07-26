Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Havalimanı metro açılışı dördüncü kez ertelendi /26 Temmuz 2022 13:54

İstanbul Havalimanı metro açılışı dördüncü kez ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattının açılışını eylül sonuna erteledi.

SHABER3.COM

İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattının açılışını en son ağustos ayına erteleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeniden tarih verdi. Bakan Karaismailoğlu, en son mayıs ayında yaptığı açıklamada ilgili metro hattının en geç ağustos ayında açılacağını söylemişti. Karaismailoğlu, son yaptığı açıklamayla bu tarihi eylül sonuna erteledi.

Haber.aero'da yer alan habere göre Karaismailoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan “Yüz Yüze 100 Gün Programı” kapsamında Kağıthane’de bir dizi temaslarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, gelecek günlerde bakanlık olarak İstanbul’da 3 metro hattının hizmete açılacağını kaydederek, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattının İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının eylül sona doğru açılacağını bildirdi.

Yıl sonuna doğru hattın tamamını devreye almayı planladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin de içinden geçecek olan metro hattımızda yine aynı dönemde (eylül sonu-ekim başı) bitirmek için hummalı bir çalışma var. Aynı dönemde açacağımız metrolardan bir tanesi de Kadıköy-Pendik hattını Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlayacağımız hat. Onu da önümüzdeki eylül sonu, ekim başı gibi bitirmeyi hedefledik, devam ediyoruz."

Bakan, diğer hatlarda metro yatırımlarının devam ettiğini kaydederek, yerel yönetimlerin görevinin “vatandaşın hayatını kolaylaştırmak” olduğunu, yolcuların özel aracı bırakıp toplu taşımayı tercih etmesini sağlamak gerektiğini ancak mevcut yönetimin bu konuda başarılı olamadığını savundu. 
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