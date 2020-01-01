Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Havalimanı’nda tartışma başlatacak yeni bir uygulama daha... /01 Ocak 2020 15:39

İstanbul Havalimanı’nda tartışma başlatacak yeni bir uygulama daha...

Havalimanında tanımadığı yolcularını karşılamak isteyenler ücret ödeyerek "meeting lounge" alanında bekleyecek.

SHABER3.COM

İstanbul Yeni Havalimanı’nda artık eldeki kâğıda isim yazarak yolcu beklemek yasaklandı. 

Karara göre, beklediği yolcuyu tanımayanlar belli bir ücret ödeyerek "meeting lounge" ismi verilen alanda  bekleyecek ve gelen yolcuyla o alanda buluşacak.

İHLAL EDENLERE HANUTÇU CEZASI
 
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, güvenlik komisyonunda alınan karar gereğince, bugünden itibaren terminalde pankart kaldırarak yolcu karşılama yapılamayacağını, ihlal edenlerin "hanutçuluk" kapsamında değerlendirilerek idari işlem uygulanacağını bildirdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, “Buraya gelen kişi karşıdan kimi beklediğini bilmiş olacak. Yolcu ismi belirttiğinde misafiriyle buluşup yoluna devam edecek. Böylece müşteri geldiğinde ‘Beni kim, nerede karşılayacak?’ gibi tedirginlikleri de bir nebze yok etmiş bulunuyoruz. Korsan faaliyetleri engellemek noktasında ‘meeting lounge’ önemli misyon eda edecek.” dedi.

Havalimanında tanımadığı yolcularını karşılamak isteyenler ücret ödeyerek ‘meeting lounge’ alanına girerek, karşılamak istedikleri kişilerin adını görevlilere bildirecek. 

Beklenen yolcuların adları ekranda görülecek. ‘Meeting lounge’ 31 Mart’a kadar ücretsiz olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul Havalimanı’nda tartışma başlatacak yeni... Sonraki Haber >>

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Papa'nın kızdığı an

Papa'nın kızdığı an

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

Uçan motosikletten yeni görüntüler

Uçan motosikletten yeni görüntüler

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

Engelliyi kızdırınca!

Engelliyi kızdırınca!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:00:25