İstanbul Havalimanı satılıyor mu?

Yapımı öncesinde ve sonrasında tartışmaların odağında olan İstanbul Havalimanı'yla ilgili yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.







Yapının ortaklarından olan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından yapılan açıklamada hisse satışı için taleplerin olduğu ancak şuan bu yönde bir kararlarının olmadığının ifade edildiği belirtildi.







Cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Kolin İnşaat, Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş., Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2013’te yüzde 20’şer hisse payları ile İstanbul Havalimanı projesinde ortak olmuşlardı. 2019 yılında ortaklardan Kolin İnşaat yüzde 20 hissesini Kalyon ve Cengiz’e sattı. Limak Yatırım Holding ve Mapa İnşaat’ın ise hisselerini iki ay önce 28 Mart’ta diğer iki ortağa satmak için anlaşmaya vardıkları açıklamıştı. Limak ve Mapa İnşaat'ın hisse satışı sonrası İstanbul Havalimanı'nda ortaklık yapısı yüzde 55 ile Kalyon, yüzde 45 ile Cengiz Holding şeklinde oluştu. Kolin İnşaat, Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş., Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2013’te yüzde 20’şer hisse payları ile İstanbul Havalimanı projesinde ortak olmuşlardı. 2019 yılında ortaklardan Kolin İnşaat yüzde 20 hissesini Kalyon ve Cengiz’e sattı. Limak Yatırım Holding ve Mapa İnşaat’ın ise hisselerini iki ay önce 28 Mart’ta diğer iki ortağa satmak için anlaşmaya vardıkları açıklamıştı. Limak ve Mapa İnşaat'ın hisse satışı sonrası İstanbul Havalimanı'nda ortaklık yapısı yüzde 55 ile Kalyon, yüzde 45 ile Cengiz Holding şeklinde oluştu.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, bugün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı için kendileriyle görüşmek isteyen yatırımcıların olduğunu, ancak herhangi biriyle fiyat aşamasında olmadığını" söyledi.Kalyoncu, İstanbul Havalimanı’nın 60 milyonu aşan yolcu sayısıyla salgın öncesi dönem trafiğini geride bıraktığını söyledi. Kalyoncu ayrıca, “Şu anda bir satış kararımız yok. Herhangi bir satışa karar versek dahi mevcut ortağımız ile birlikte, yüzde 50’nin altına kesinlikle düşmeyeceğiz” diye konuştu.Kalyoncu, havalimanında gerek taksi süreleri gerekse bagaj alma süresi açısından Avrupa’nın çok önünde bir performans olduğunu, yıllık ortalama yüzde 8-10 arasında yolcu artışı öngördüklerini de aktardı.