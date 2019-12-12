İstanbul Havalimanı'nda bir zam daha

Airporthaber'in aktardığı bilgilere göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Kamu Özel İşbirliği tarafından İstanbul Havalimanı ücret tarifesi 2020 için güncellendi.







Dış hat tarifelerin büyük bölümünde zam uygulanmazken iç hat konma, konaklama, aydınlatma gibi hizmetlerde ücretler artırıldı.





İç hat günlük konaklama ücreti ton başına 4.91 TL'den 5.40 TL'ye, konma 1.73 TL'den 1.90 TL'ye, aydınlatma 72.35 TL'den 79,58 TL'ye, yaklaşma 15 TL'den 16.50 TL'ye çıktı.





Yangın söndürme ve emniyet tedbiri saatlik ücreti iç hatta 206 liradan 226 liraya yükseldi. Yolcu köprüsü, elektrik ve su gibi hizmetlere zam olmadı.





Giriş kart ücretleri, otopark, bagaj taşıma ve emanet bagaj ücretleri de artırıldı.