Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA borçlarını yapılandırıyor /05 Kasım 2019 15:48

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA borçlarını yapılandırıyor

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA borçlarının en fazla 5 milyar euroluk kısmını (32 milyar TL) yapılandırma kararı aldı.

SHABER3.COM

 Geçen yıl yaşanan kur krizinden en fazla etkilenen şirketlerden olan İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA borcunun en fazla 5 milyar euroluk kısmını yapılandıracak.

İşletmeci İGA’dan yapılan açıklamaya göre borç yapılandırmasıyla projenin finansal maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.

İHALEYİ NE KADARA ALDILAR?
İstanbul’un üçüncü ve en büyük havalimanının ihalesi 2013 yılında yapıldı. Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon OGG (İGA) ortaklığı ihaleyi 22 milyar 152 milyon euro KDV ile aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olan İstanbul Havalimanı’nın yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon euro olarak açıklandı.Vergiler hariç havalimanı inşaatından devlete 32.4 milyar euro ödenecek. 4 etaptan oluşan havalimanının ilk etabı bu yıl açıldı.

KOLİN HİSSELERİNİ DEVRETTİ
Kolin İnşaat Turizm A.Ş.'nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat ve Kalyon Havacılık tarafından devralınması işlemine izin verildi.
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