İstanbul için alarma geçildi

Ömerli Barajı’nda doluluk yüzde 38,75, Darlık Barajı’nda yüzde 54,07, Elmalı Barajı’nda yüzde 61,1 olarak ölçüldü. Terkos Barajı’nda yüzde 47,25, Alibey Barajı’nda yüzde 26,11, Büyükçekmece’de yüzde 43,24, Sazlıdere’de yüzde 39,14 doluluk tespit edildi.

Gölet verileri



Istrancalar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 32,06, Kazandere’de yüzde 24,23 ve Pabuçdere’de yüzde 34,27 olarak kaydedildi. Bu veriler İstanbul’un farklı noktalarındaki su seviyelerinin önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor.



İstanbul’a su sağlayan Melen ve Yeşilçay kaynaklarından yıl başından bugüne kadar toplam 408,19 milyon metreküp su alındı. Dün kente verilen su miktarı ise 3 milyon 407 bin metreküp olarak belirlendi.