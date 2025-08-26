Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için alarma geçildi /26 Ağustos 2025 23:43

İstanbul için alarma geçildi

İstanbul’da sıcak hava dalgalarının etkisiyle barajlardaki su seviyeleri hızla düşüş gösteriyor. İSKİ verilerine göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranı 19 Temmuz’da yüzde 58,28 iken, 26 Ağustos itibarıyla yüzde 42,43’e geriledi.

Ömerli Barajı’nda doluluk yüzde 38,75, Darlık Barajı’nda yüzde 54,07, Elmalı Barajı’nda yüzde 61,1 olarak ölçüldü. Terkos Barajı’nda yüzde 47,25, Alibey Barajı’nda yüzde 26,11, Büyükçekmece’de yüzde 43,24, Sazlıdere’de yüzde 39,14 doluluk tespit edildi.
Gölet verileri

Istrancalar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 32,06, Kazandere’de yüzde 24,23 ve Pabuçdere’de yüzde 34,27 olarak kaydedildi. Bu veriler İstanbul’un farklı noktalarındaki su seviyelerinin önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor.

İstanbul’a su sağlayan Melen ve Yeşilçay kaynaklarından yıl başından bugüne kadar toplam 408,19 milyon metreküp su alındı. Dün kente verilen su miktarı ise 3 milyon 407 bin metreküp olarak belirlendi.
