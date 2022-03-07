Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için 'beyaz' alarm: 1987'den beri ilk kez... /07 Mart 2022 09:45

İstanbul için 'beyaz' alarm: 1987'den beri ilk kez...

Meteoroloji 7 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul'da kar bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 0 dereceye kadar düşecek.

SHABER3.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor..



"1987'DEN SONRA EN İDDİALI KAR YAĞIŞI GELİYOR"

Öte yandan Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava Forum sitesi İstanbul’u vuracak kar fırtınasını duyurdu. İstanbul’da perşembe günü kuvvetli kar yağışı başlayacağını duyuran site, karın pazartesiye kadar etkili olacağını belirtti.

Okul ve iş yerlerinde tatillerin olabileceğini aktaran hava sitesi 1987'den sonra en iddialı karın olacağını duyurdu.

AYBAR KAR FIRTINASI GELİYOR

Hava Forum sitesinin yaptığı açıklamada, “İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor” ifadeleri kullanıldı.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Aybar kar fırtınası, 10-14 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye'yi etkilemesi beklenen kar yağışlı ve fırtınalı soğuk hava dalgasına verilen addır. Sibirya üzerinden bulunduğumuz coğrafyaya geleceği tahmin edilen soğuk hava dalgasının, mart ayında geniş bir alanda kar yağışlarına neden olması beklendiğinden gösterişli, heybetli, görkemli anlamına gelen 'Aybar' ismi verilmiştir.
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