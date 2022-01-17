Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için kar açıklaması /17 Ocak 2022 21:52

İstanbul için kar açıklaması

İstanbul için yapılan kar uyarısında yağışların, Salı günü akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan haber göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, yarından itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da Salı (yarın) sabah saatlerinden (08:00) itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saate 40-65 km hızında esmesi bekleniyor. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde: Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları bekleniyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.  
BUZLANMALAR BEUS’TAN TAKİP EDİLECEK

Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisi paylaştı.

Soğuk hava nedeniyle yaşanacak buzlanma gibi olaylara karşı İBB, 60 farklı noktaya kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahaleyi yapacak.
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