İstanbul için korkutan deprem planı: İlk yardımın kaç gün sonra geleceği belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak, İstanbul’un olası büyük bir depreme hazırlığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, kentteki itfaiyeci sayısının kritik seviyede yetersiz olduğunu, olası bir İstanbul depreminde ilk 2-3 gün müdahale yapılamayacağını vurguladı.



HER 1 MİLYON KİŞİYE 1.000 İTFAİYECİ DÜŞMESİ GEREKİYOR



Uluslararası normlara göre, her 1 milyon kişiye 1000 itfaiyeci düşmesi gerekiyor. Bu hesapla 20 milyonluk İstanbul’da en az 20 bin itfaiyeci olması gerekirken, İstanbul İtfaiyesi’nde şu an sadece 4 bin 470 personel görev yapıyor. Bakanlık kararıyla kadroya 1785 kişi daha eklenecek ancak Albayrak, bu artışın ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğunu ifade etti.



İSTANBUL İTFAİYESİ'NDE PERSONEL SAYISI YETERSİZ



"4 bin 470 personelimiz var, ancak aktif sahada çalışan sayısı 3 bin 300’ü geçmiyor" diyen Albayrak, yangınlara eş zamanlı müdahale edebilecek ekip sayısının 1100 civarında olduğunu belirtti.



Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre İstanbul’un sadece yangın müdahalesi için en az 7 bin 800 itfaiyeciye ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekti. Arama kurtarma gibi ek görevlerle birlikte bu sayının 10 binin üzerine çıkması gerektiğini de vurguladı.



"İSTANBUL'DA DEPREM OLURSA 3 GÜN MÜDAHALE EDEMEYECEĞİZ"



Albayrak, olası bir İstanbul depremine ilişkin hazırlıklar kapsamında planların yapıldığını ancak personelin doğrudan etkileneceğine dikkat çekti. Albayrak, "Personelimiz de depremi yaşayacak. Birçoğu dayanıksız binalarda oturuyor. Enkaz altında kalanlar olacak. Ailelerini kaybedenler olacak. Bu nedenle büyük bir depremde ilk 2-3 gün müdahale edemeyeceğimizi biliyoruz. 6 Şubat depremi bize bunu açıkça öğretti" açıklamasında bulundu.