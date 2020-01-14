Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için korkutan uyarı /14 Ocak 2020 19:00

İstanbul için korkutan uyarı

İTÜ Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, İstanbulluları asit yağmuru için uyardı. Yapılan uyarıları göre İstanbul’da Perşembe ve Pazar günleri asit yağmuru bekleniyor.

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İstanbul’da yağışlı havaların etkisini azaltmasının ardından olumsuz hava koşulları etkisini tekrardan gösterecek. İstanbul Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan ise, vatandaşları asit yağmuru konusunda uyardı. 

Demirhan, “Perşembe günü bu yüksek basıncın yerini alçak basınç alacak. Perşembe ve Pazar günü yağış bekleniyor. Şu anda kirli bir atmosferin içindeyiz. Bu şekildeyken yağan yağmur da asit yağmuru olacaktır” dedi.

“BİZE HASTALIK OLARAK DÖNECEK”

Özellikle kış dönemlerinde bacalardan çıkan emisyonlar ve filtre kullanmayan fabrikalardan dolayı kirletici gazların etkisinin daha da hissedildiğini belirten Demirtaş, “Yüksek basınç bize aynı zamanda kararlı bir atmosferi de getirir. Yukarı doğru çıkan gazlar bu nedenle yukarıda dağılamıyorlar. Normalde yukarı doğru çıkan gazlar rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde uzaklaşır. Yoğun olarak hava kirliliğini hissetmeyiz. Ancak şu anda yüksek basıncın etkisiyle bu hava kirliliğini yoğun olarak hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Asit yağmurlarının etkilerinin görüleceğini kaydeden Demirhan, “Asit yağmurları bütün kirleticileri yere indirecektir. Hava temizlenecek ama yerde asit yağmurlarının etkilerini göreceğiz. Metallerde korozyon, asfaltlarda bozulmalar, arabalarda, cildimizde ve saçlarımızda etkilerini göreceğiz. Hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden biri evsel emisyonlarımızdır” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, son olarak ise hava kirliği nedeniyle her yıl 3.5 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini de belirtti. 
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