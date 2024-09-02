Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için 'sarı' alarm: Bu saatlere dikkat! /02 Eylül 2024 15:10

İstanbul için 'sarı' alarm: Bu saatlere dikkat!

Türkiye sağanak yağışlara teslim olmuşken, Meteoroloji İstanbul'un da aralarında olduğu 23 il için 'sarı kodlu' uyarı verdi. Uzman isim İstanbul'u saat vererek uyardı.

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Türkiye’de geçen hafta tüm yurdu etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış bu hafta da kendisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) son yapılan açıklamada 23 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Batı Karadeniz, Batı Marmara, Batı Akdeniz ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞLAR YURDU TERK ETMİYOR

MGM’den yapılan son açıklamada, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken, e'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar kendisini gösterecek.

Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde etkili olacak yağışlar, öğleden sonra İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Manisa, Denizli, Balıkesir’in güneydoğusu, Kütahya, Uşak, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Çankırı’nın batısı, Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu ile Isparta ve Burdur çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış halinde seyredecek.

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Uşak, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Antalya, Isparta ve Burdur için Meteoroloji, ‘sarı kodlu’ uyarı verdi.

UZMAN İSİM SAAT VEREREK UYARDI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saat vererek uyardı.

Şen, şunları kaydetti:

İstanbul'da sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyıları ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 28 C. Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz kıyıları yerel sağanak yağışlı. Yağışlar, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu Eskişehir Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli.
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