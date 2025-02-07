İstanbul için yeni kar alarmı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat!

İstanbul'da dün etkili olan kar yağışı bugün de yüksek kesimlerde devam etti. Kar yağışının hafta sonu devam edip etmeyeceği merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Öte yandan uzmanlardan da İstanbul'a kar yağışı için önemli değerlendirmeler geldi. Meteoroloji hafta sonu İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görüleceğini bildirdi. Uzmanlar ise etkisini yitirmesi beklenen kar yağışının 13 ve 14 Şubat'ta İstanbul'a tekrar geleceğini açıkladı.



MGM tarafından yapılan tahminlere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve doğusu, (Kilis hariç) Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenen yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.



Adıyaman ve Mardin ile Malatya ve Elazığ'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA



Çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ÇANAKKALE 2°C, 7°C

Çok bulutlu



EDİRNE -2°C, 6°C

Çok bulutlu



İSTANBUL 2°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



SAKARYA 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



MUĞLA -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



MERSİN 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



ANKARA -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu



ESKİŞEHİR -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİVAS -4°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.



BOLU -2°C, 2°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı



DÜZCE 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KASTAMONU -2°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam hafif kar yağışlı



ZONGULDAK 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA 0°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı



ARTVİN 1°C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu



TRABZON 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güneybatı ve doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ ve Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM -9°C, -2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı



KARS -9°C, -3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı



MALATYA -4°C, 2°C

Çok bulutlu, güney çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı



VAN -6°C, 2°C

Çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kilis dışında bölgenin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DİYARBAKIR 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı



GAZİANTEP -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu



MARDİN 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



ŞANLIURFA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu