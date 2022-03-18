Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için yine alarm verildi /18 Mart 2022 20:08

İstanbul için yine alarm verildi

Geçtiğimiz hafta yoğun bir kar yağışının etkisi altına giren İstanbul için turuncu alarm verilmişti. Bu hafta sonu da yine kar yağışı beklentisi nedeniyle kentte aynı şekilde alarma geçildiği belirtildi.

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Geçtiğimiz hafta İstanbul da dahil Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan akar yağışı nedeniyle mega kentte turuncu alarma verilmiş, okullar tatil edilmiş, kamu personeli izinli sayılırken hava, deniz ve kara trafiğinde de seferlere düzenleme getirilmişti.

Bu hafta sonu da daha az yoğunluklu olsa da beklenen kar yağışı nedeniyle şehirde tekrar turuncu alarm seviyesinde önlemler alındığı belirtildi.

VALİ YERLİKAYA AÇIKLAMADA BULUNDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından kent için turuncu alarm verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, paylaşımında şunları belirtti:

- Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz 19 Mart Cumartesi günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU ALARM verdi.

- 03.00-06.00 arası kar 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

- Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.
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