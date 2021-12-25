İstanbul İl Sağlık Müdüründen korkuran açıklama: Avrupa gibi olabiliriz

Prof. Memişoğlu, İstanbul'daki koronavirüs vakalarındaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.





İstanbul'da Omicron vakalarının 2-3 günlük bir yükselişe geçtiğini belirten Memişoğlu, "Ben yükseleceğini de düşünüyorum. Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz. Burada da yaşanacak bu. 5'inci dalga olma ihtimali yüksek. Birkaç günlük bir artış var ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Delta varyantındaki gibi hastanelerde yatışa yansıyan bir yükseliş yok" dedi.





'Kapanma olmayacak'





Sabah'a konuşan Memişoğlu, gelecek süreçte kapanma olmayacağını düşündüğünü söyledi ve aşının önemine dikkat çekti:





'Mayıstan sonra rahatlarız'





"Nisan- Mayıs gibi rahatlayacağımızı düşünüyorum ama önümüzdeki birkaç haftamız önemli olacak" diyen Memişoğlu şöyle devam etti:





"Bence kapanma olmayacak. İngiltere ve Almanya'da da önlemler alındı ama o kadar sıkı tedbirler uygulanmadı. Kapanmada insanları eve kapatıyorsunuz ama komşuya gidiyor ve bir şey değişmiyor. Aşı çok önemli. Maske ve mesafe kuralı önemli.""Yükselme trendi olursa birkaç hafta içinde şubatta biraz zorlanabiliriz. Ama bu birkaç hafta trend yükselecek mi başka yöne mi evrilecek onu göreceğiz. Omicron varyantı ile yükseliş Avrupa'da başladı. Muhtemelen Amerika'da da bir yükseliş başlayacak. Onlar şubat ayında büyük pik bekliyorlar. Yeniden böyle bir pik yaşanması ölüm oranları böyle kalırsa "endemi" olarak kabul edilebilir. Mayıstan sonra rahatlarız diye düşünüyorum."