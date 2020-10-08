Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul ile ilgili kafa karıştıran koronavirüs verisi /08 Ekim 2020 23:28

İstanbul ile ilgili kafa karıştıran koronavirüs verisi

Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'da son 1 ay içinde koronavirüs kaynaklı sadece 1 ölümün gerçekleştiğinin açıklanması akıllarda soru işareti bıraktı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığının 13 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında paylaştığı 4 haftalık veriye göre son bir ayda İstanbul’da sadece 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka-hasta tanımlaması sonrası Sağlık Bakanlığının yaptığı bilgilendirmelerin güvenilirliği tartışma konusu oldu. Tartışmalar sürerken Sağlık Bakanlığı tarafından oldukça şüpheli bir veri daha kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan haftalık verilere göre, İstanbul’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı son dört haftada sadece 1 kişi.

13 Eylül tarihli haftalık raporda İstanbul’da koronavirüsten ölen sayısı 2 bin 873, 4 Ekim tarihli haftalık raporda ise ölen sayısı 2 bin 874 kişi olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 1 ayda İstanbul’da koronavirüsten 1 kişinin öldüğü raporlara girmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerinin güvenilirliği tartışılmaya devam ederken ortaya çıkan bu durum karşısında bakanlıktan henüz bir açıklama yapılmadı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul ile ilgili kafa karıştıran koronavirüs verisi Sonraki Haber >>

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:01:20