İstanbul ile ilgili kafa karıştıran koronavirüs verisi

Sağlık Bakanlığının 13 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında paylaştığı 4 haftalık veriye göre son bir ayda İstanbul’da sadece 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka-hasta tanımlaması sonrası Sağlık Bakanlığının yaptığı bilgilendirmelerin güvenilirliği tartışma konusu oldu. Tartışmalar sürerken Sağlık Bakanlığı tarafından oldukça şüpheli bir veri daha kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan haftalık verilere göre, İstanbul’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı son dört haftada sadece 1 kişi.





13 Eylül tarihli haftalık raporda İstanbul’da koronavirüsten ölen sayısı 2 bin 873, 4 Ekim tarihli haftalık raporda ise ölen sayısı 2 bin 874 kişi olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 1 ayda İstanbul’da koronavirüsten 1 kişinin öldüğü raporlara girmiş oldu.





Sağlık Bakanlığı verilerinin güvenilirliği tartışılmaya devam ederken ortaya çıkan bu durum karşısında bakanlıktan henüz bir açıklama yapılmadı.



