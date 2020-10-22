Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul ile ilgili ürküten koronavirüs verileri /22 Ekim 2020 22:48

İstanbul ile ilgili ürküten koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İstanbul'daki koronavirüs vakalarının Türkiye genelindeki vakaların yüzde 40'ı oranında olduğunu ve Ankara'daki vaka sayısının ise 5 katı olduğunu ifade ettiği belirtildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki Covid-19 vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıkladı. 

İstanbul'da Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini ve alınacak tedbirlerin karalaştırıldığını duyuran Koca, İstanbul'da ciddi bir vaka artışı olduğunu duyurdu.
 
Temaslı taramasının ve test sayısının arttığını ifade eden Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları yazdı:  
"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık.

İSTANBUL’DA VAKA SAYISI Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz."
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