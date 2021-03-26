İstanbul işsizlikte yeni rekor kırdı

Mega kent İstanbul, işsizlikte başı çekiyork. 2020 yılında, resmi işsizlik oranı, İstanbul’da yüzde 14.7, Türkiye’de 13.2; geniş tanımlı işsizlik oranı, İstanbul’da yüzde 18.2, Türkiye’de 23.6 oldu. TÜİK tarafından bu sene açıklanmaya başlanan atıl işgücü oranı ise Türkiye’de yüzde 29.1 olarak gerçekleşti. İstanbul’da 15-24 yaş arası 552 bin gencin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu belirlendi. İşsizlik oranında en yüksek artış, yüzde 30.8 ile 20-24 yaş arasında yaşandı. İstihdam, tarımda yüzde 30.4, sanayide yüzde 9.1 düştü.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi İstanbul’un mart ayına ilişkin işgücü göstergelerini yayımladı. TÜİK ve Merkez Bankası verilerinden faydalanılarak oluşturulan verilere göre, İstanbul’da 5 milyon 363 bin kişi istihdam ediliyor. Megakentin nüfusunun 15 milyon 462 bin olduğu düşünüldüğünde, İstanbul’da ilk kez çalışmayan bağımlı nüfus 10 milyonun üzerine çıktı.





İBB İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin işgücü piyasasının değerlendirildiği Mart 2021 İşgücü Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. 2020 yılında, İstanbul’da, işgücü piyasasında yaşanan gelişmeler, rakamlara şöyle yansıdı.





RESMİ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14.7’YE GERİLEDİ





Resmi işsizlik oranı, yıllık 0.2 puan azalarak yüzde 14.7 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 84 bin kişi düşerek 926 bin oldu. Erkeklerde işsizlik oranı artarak yüzde yıllık 13.7’ye yükselirken kadınlarda azalarak yüzde 16.8’e geriledi. Türkiye’de ise 2020 yılında işsizlik oranı yüzde 13.2 olarak gerçekleşti.





GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 18.2’YE YÜKSELDİ





İş bulma ümidi olmayanlar ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanların da işgücüne dâhil edilmesiyle birlikte hesaplanan geniş tanımlı işsizlik oranı, yüzde 18.2 olarak kaydedildi. Geniş tanımlı işsizlik oranına göre İstanbul’daki toplam işsiz sayısı, 1 milyon 195 bin oldu. Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik yüzde 23.6, TÜİK’in bu sene açıklamaya başladığı atıl işgücü oranı ise yüzde 29.1 olarak hesaplandı.





552 BİN GENÇ, NE EĞİTİMDE NE DE İSTİHDAMDA





15-24 yaş aralığında olup eğitim almayan ve herhangi bir işte çalışmayan gençlerin sayısı 2019 yılında 579 bin iken 2020 yılında 552 bine geriledi. 15-24 yaş aralığındaki kişilerde resmi işsizlik oranı, İstanbul’da yüzde 25.6, Türkiye’de yüzde 25.3; geniş tanımlı işsizlik ise İstanbul’da yüzde 30, Türkiye’de yüzde 39.5 olarak ölçüldü.





20-24 YAŞ ARASI GENÇLERDE, GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 30.8





2020 yılında, bir önceki yıla göre işsizlik oranında en yüksek artış, 20-24 yaş grubunda yaşandı. Resmi işsizlik oranı yüzde 26.7 iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 30.8 olarak belirlendi. Resmi işsizlik oranı, üniversite mezunlarında yüzde 13, lise mezunlarında yüzde 17.7; geniş tanımlı işsizlik oranı ise üniversite mezunlarında yüzde 15.4, lise mezunlarında yüzde 21.5 olarak belirlendi.





İŞGÜCÜNE KATILANLARIN SAYISI YÜZDE 7.4 AZALDI





İşgücüne katılan kişi sayısı yüzde 7.4 azalarak 6 milyon 289 bin kişiye geriledi. İşgücüne katılma oranı, İstanbul’da, kadınlarda yüzde 33.6, erkeklerde yüzde 71.9; Türkiye genelinde, kadınlarda yüzde 30.9, erkeklerde yüzde 68.2 olarak gerçekleşti.





İSTİHDAMDA YILLIK 415 BİN DÜŞÜŞ





İstihdam edilen kişi sayısı, yıllık 415 bin kişi azaldı. İstihdam edilen kişilerin yüzde 68.5’ini erkekler, yüzde 31.5’ini ise kadınlar oluşturdu. İstihdam oranı, kadınlarda yüzde 27.9, erkeklerde yüzde 62 oldu.





İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 43.5’İ LİSE ALTI EĞİTİME SAHİP





İstihdam edilenlerin yüzde 43.5’ini lise altı, yüzde 21.9’unu lise ve dengi okul, yüzde 33.6’sını yükseköğrenim mezunları oluşturdu. 2019 yılına göre lise ve altı eğitime sahip istihdam edilen kişi sayısı yüzde 11.5 azalırken yükseköğretim düzeyinde eğitime sahip kişilerde istihdam yüzde 2.6 yükseldi.





İSTİHDAM, TARIMDA YÜZDE 30.4, SANAYİDE YÜZDE 9.1 AZALDI





İstihdam edilen kişi sayısı yıllık, tarımda yüzde 30.4, sanayide yüzde 9.1 ve hizmet sektöründe yüzde 5.8 düştü. İstihdamın yüzde 67.9’unu hizmet, yüzde 31.2’sini sanayi ve yüzde 0.9’unu tarım sektörü oluşturdu.





KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 18.6’YA GERİLEDİ





İstihdam edilenlerin sayısı, SGK’ya kayıtlı olanlarda 131 bin, kayıtlı olmayanlarda 284 bin azaldı. İstihdam edilenlerin 998 binini SGK’ya kayıtlı olmayan, 4 milyon 365 binini SGK’ya kayıtlı kişiler oluşturdu.





SON 1 YILDA, ORTALAMA GÜNLÜK KAZANÇ YÜZDE 20.1 ARTTI





Aralık 2020 sonu itibariyle, SGK kayıtlarına göre, kadınların ortalama günlük kazancı yüzde 20.7, erkeklerin yüzde 19.8 yükseldi. Kadınların ortalama günlük kazancı 183 TL, erkeklerin 190 TL olarak belirlendi.





İŞ YERLERİNİN YÜZDE 64’ÜNDE 3 VE DAHA AZ KİŞİ ÇALIŞIYOR





2020 sonu itibariyle toplam iş yeri sayısı, yıllık yüzde 3.2 artarak 555 bine ulaştı. 3 ve daha az kişinin çalıştığı işyerlerinin oranı yüzde 64, 9 ve daha az kişinin çalıştığı iş yerlerinin ise yüzde 86.8 oldu. Bin ve üzerinde kişi istihdam eden iş yerlerinin sayısı, İstanbul’da yıllık yüzde 16 artışla 167’ye, Türkiye genelinde ise yüzde 19 artışla 570’e ulaştı.





İŞKUR ARACILIĞIYLA İŞE YERLEŞTİRİLENLERİN SAYISI YÜZDE 71.4 DÜŞTÜ





İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı, 2019 yılında 354 bine ulaşırken 2020 yılında yüzde 71.4 azalarak 101 bine geriledi. Aynı dönemde, Türkiye genelinde işe yerleştirmeler yüzde 41.7 azalarak 869 bine indi.





İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU YÜZDE 22.7, HAK EDİŞ YÜZDE 47.2 AZALDI





2020 yılında işsizlik ödeneğine 394 bin kişi başvurdu. Başvuran kişilerin 152 bini işsizlik ödeneği almayı hak ederken hem başvurular hem de ödeneği hak eden kişi sayısı bir önceki yıla göre azaldı.



