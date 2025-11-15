Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul, Kabataş metrosunda göçük: Enkaz altında işçiler var /15 Kasım 2025 22:07

İstanbul, Kabataş metrosunda göçük: Enkaz altında işçiler var

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kabataş semtinde M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu'nda M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi. Bazı işçilerin yaralandığı bildirilirken İBB işçilerin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.

Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer işçilerin durumuna dair açıklama yapan İB,B bütün işçilerin kurtarıldığını sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. 

İBB’DEN AÇIKLAMA: “İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ”

İBB Beyoğlu’daki çökmeye ilişkin şöyle bir açıklama yaptı:

“Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, bu gece -6. katta yapılan beton dökümü sırasında meydana gelen kısmi göçükte, bulundukları alanda mahsur kalan toplam 5 işçiden 3’ü kendi imkanlarıyla çıkarken, 2 işçi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yapılan kontrollerde göçük altında başka kimsenin olmadığı belirlenirken, kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildikleri bildirildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan olay yerine gelerek yaşanan kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarını yerinden takip etti.”


4 İŞÇİ KURTULDU

Çalışmalar sırasında 2 işçinin kendi imkanları ile çıktığı, 2 işçinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.


