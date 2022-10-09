İstanbul Kadıköy'de doğalgaz patlaması: 3 kişi hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'deki bir binada doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldiği belirtildi.





Söz konusu patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.







İstanbul Vailisi Ali Yerlikaya olayla ilgili yaptığı paylaşımda şu cümleleri kullandı:





Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen #doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise olayla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek.





