Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul kararının ardından CHP'de gözler 15 Eylül'de: Kılıçdaroğlu'na dönüş yolu açılabilir! /03 Eylül 2025 10:19

İstanbul kararının ardından CHP'de gözler 15 Eylül'de: Kılıçdaroğlu'na dönüş yolu açılabilir!

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe iddiasıyla açılan dava 15 Eylül’de görülecek. Mutlak butlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu partiyi yeniden kurultaya götürecek.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından gözler 15 Eylül günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek olan büyük kurultay ile ilgili “Mutlak Butlan” davasına çevrildi. Bu davada Mutlak Butlan kararı çıkarsa, Genel Başkan Özgür Özel yönetimi görevden ayrılacak ve bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yönetim ve PM göreve gelecek. Böylelikle 9 Eylül 1923’te kurulan ve aynı tarihte 102. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan CHP’nin kritik bir karar ile karşılaşma ihtimali var.

Sözcü'de yer alan habere göre bu durumda Kılıçdaroğlu yönetimi partiyi yeniden kurultaya götürecek. Bu süreç 90 günden başlayıp 1.5 yıla kadar uzayabiliyor. Parti yönetimi, ise mahkemenin mutlak butlan kararı verme yetkisi olmadığını ve davanın reddedilmesi gerektiğini savunuyor.

CHP’de 38. Olağan Kurultay’ın yanı sıra, Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay’ın da iptali istenmişti. Davacılar, 38. Olağan Kurultay’da delege iradesinin sakatlandığını savunuyor.
