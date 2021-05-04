İstanbul korona vakalarında açık ara önde

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakın Fahrettin Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz" ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." temennisinde bulundu.





HAFTALIK COVİD-19 VAKA SAYISI





İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.





EN ÇOK VE EN AZ GÖRÜLEN İLLER





Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı tablo şöyle:























