'İstanbul koronavirüsle mücadelede yetersiz'

İstanbul Tabip Odası (İTO) koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde İstanbul'daki sağlık hizmetlerinin durumuyla ilgili yeni bir rapor açıkladı.







Raporda, İstanbul'daki Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’nin (BBSH) KOVİD-19 pandemisiyle mücadelede büyük bir kaos ve yetmezlik yaşadığı belirtilerek, bu süreçten çıkılabilmesi adına şu maddeleri sıraladı:





* BBSH'nin pandemide etkin olarak yer alabilmesi için ASM-İSM ayrımına son verilmeli; aile hekimliği sisteminden bir an önce vazgeçilerek hızla bölge tabanlı, bölgesindeki hiçbir yurttaşı kapsamı dışında bırakmayan, hizmetin bütüncül olarak sunulduğu, ekip hizmetine dayanan sisteme geçilmelidir.





* BBSH çalışanları için ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu ekipman talepleri zamanında, eksiksiz ve kesintisiz karşılanmalıdır.





* BBSH çalışanlarının COVİD-19'dan korunması için her türlü tedbir alınmalı, çalışanlara belli aralıklarla COVİD-19 tanı testi uygulanmalı, hastalanan sağlık çalışanları hiçbir özlük kaybına uğratılmamalıdır.





* ASM'lerde triyaj titizlikle uygulanmalı; ateşli ve öksüren hastalar giriş kapısına yakın bir odada muayene edilerek, ASM'de dolaşmalarına izin verilmemelidir. Bekleme salonlarında hastaların sosyal mesafeyi koruyarak oturmaları için önlem alınmalıdır.





* Aile hekimliğinde cari gider uygulaması kaldırılmalı, ASM'lerin tüm binaları ile başta kişisel koruyucu donanımlar olmak üzere bütün ekipmanları ve ihtiyaçları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır.





* Sağlık Bakanlığı COVİD-19 vakalarının hangi ilçelerde ve semtlerde yoğunlaştığı, karantina, temaslı kişiler, test yapılan, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalar konusunda şeffaf olmalı, hastaların kayıtlı oldukları aile hekimlerine konu ile ilgili bilgi verilmelidir.





* İSM'lerde filyasyon çalışmaları için yeterli sayıda ekip oluşturulmalı ve sahada çalışan ekiplerin her türlü kişisel koruyucu ekipmanları karşılanmalıdır.





* ASM'lerde sürücü, spor, evlilik vb. raporların verilmesi, özel durumlar dışında laboratuvar ve enjeksiyon yapılması, kronik hastalıklar ve kullanımı zorunlu ilaçlar dışında RPT için ASM'lere gelişin durdurulması gereklidir.





* Bebekler aşı ve izlemleri, gebeler tetkik ve takipleri için randevu verilerek çağrılmalı, öncelik tanınmalı, işlemleri bittikten sonra hızla ASM'yi terketmeleri sağlanmalıdır.





* İlçe Sağlık Müdürlükleri ve 112 arasında koordinasyon sağlanmalı, şüpheli/ olası covid 19 vakaları bekletilmeden hastanelere sevki yapılmalıdır.





* ASM ve İSM'lerin dezenfeksiyonları düzenli ve periyodik olarak mümkün olduğunca sık yapılmalıdır.





* ASM'lerde esnek mesai kaldırılmalı, Cumhurbaşkanlığı ( 2020/4 ) genelgesindeki dönüşümlü çalışma biçimi uygulanmaya başlanmalıdır.





* ASM ve İSM'lerde afiş ve broşürler, videolar ile COVİD-19'la ilgili halka yönelik bilgilendirme yapılmalıdır.





* Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ücret artışından aile hekimleri ve çalışanları da yararlandırılmalıdır.





* Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda ve illerdeki Pandemi Kurullarında BBSH ve meslek örgütü temsilcileri yer almalıdır.”





Tabip Odası, Türkiye’nin salgınla mücadele edebilmesi için vakit kaybetmeksizin BBSH'ni gözden geçirmesini istedi.