Samanyolu Haber /Gündem / 'İstanbul koronavirüsle mücadelede yetersiz' /06 Nisan 2020 20:13

'İstanbul koronavirüsle mücadelede yetersiz'

İstanbul Tabip Odası, İstanbul’daki sağlık hizmetlerinin salgınla mücadelede yetersiz olduğunu belirterek, yapılması gerekenleri sıraladı.

SHABER3.COM

İstanbul Tabip Odası (İTO) koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde İstanbul'daki sağlık hizmetlerinin durumuyla ilgili yeni bir rapor açıkladı.

Raporda, İstanbul'daki Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’nin (BBSH) KOVİD-19 pandemisiyle mücadelede büyük bir kaos ve yetmezlik yaşadığı belirtilerek, bu süreçten çıkılabilmesi adına şu maddeleri sıraladı:

* BBSH'nin pandemide etkin olarak yer alabilmesi için ASM-İSM ayrımına son verilmeli; aile hekimliği sisteminden bir an önce vazgeçilerek hızla bölge tabanlı, bölgesindeki hiçbir yurttaşı kapsamı dışında bırakmayan, hizmetin bütüncül olarak sunulduğu, ekip hizmetine dayanan sisteme geçilmelidir.

* BBSH çalışanları için ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu ekipman talepleri zamanında, eksiksiz ve kesintisiz karşılanmalıdır.

* BBSH çalışanlarının COVİD-19'dan korunması için her türlü tedbir alınmalı, çalışanlara belli aralıklarla COVİD-19 tanı testi uygulanmalı, hastalanan sağlık çalışanları hiçbir özlük kaybına uğratılmamalıdır.

* ASM'lerde triyaj titizlikle uygulanmalı; ateşli ve öksüren hastalar giriş kapısına yakın bir odada muayene edilerek, ASM'de dolaşmalarına izin verilmemelidir. Bekleme salonlarında hastaların sosyal mesafeyi koruyarak oturmaları için önlem alınmalıdır.

* Aile hekimliğinde cari gider uygulaması kaldırılmalı, ASM'lerin tüm binaları ile başta kişisel koruyucu donanımlar olmak üzere bütün ekipmanları ve ihtiyaçları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır.

* Sağlık Bakanlığı COVİD-19 vakalarının hangi ilçelerde ve semtlerde yoğunlaştığı, karantina, temaslı kişiler, test yapılan, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalar konusunda şeffaf olmalı, hastaların kayıtlı oldukları aile hekimlerine konu ile ilgili bilgi verilmelidir.

* İSM'lerde filyasyon çalışmaları için yeterli sayıda ekip oluşturulmalı ve sahada çalışan ekiplerin her türlü kişisel koruyucu ekipmanları karşılanmalıdır.

 * ASM'lerde sürücü, spor, evlilik vb. raporların verilmesi, özel durumlar dışında laboratuvar ve enjeksiyon yapılması, kronik hastalıklar ve kullanımı zorunlu ilaçlar dışında RPT için ASM'lere gelişin durdurulması gereklidir.

* Bebekler aşı ve izlemleri, gebeler tetkik ve takipleri için randevu verilerek çağrılmalı, öncelik tanınmalı, işlemleri bittikten sonra hızla ASM'yi terketmeleri sağlanmalıdır.

* İlçe Sağlık Müdürlükleri ve 112 arasında koordinasyon sağlanmalı, şüpheli/ olası covid 19 vakaları bekletilmeden hastanelere sevki yapılmalıdır.

* ASM ve İSM'lerin dezenfeksiyonları düzenli ve periyodik olarak mümkün olduğunca sık yapılmalıdır.

*  ASM'lerde esnek mesai kaldırılmalı, Cumhurbaşkanlığı ( 2020/4 ) genelgesindeki dönüşümlü çalışma biçimi uygulanmaya başlanmalıdır.

* ASM ve İSM'lerde afiş ve broşürler, videolar ile COVİD-19'la ilgili halka yönelik bilgilendirme yapılmalıdır.

* Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ücret artışından aile hekimleri ve çalışanları da yararlandırılmalıdır.

* Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda ve illerdeki Pandemi Kurullarında BBSH ve meslek örgütü temsilcileri yer almalıdır.”

Tabip Odası, Türkiye’nin salgınla mücadele edebilmesi için vakit kaybetmeksizin BBSH'ni gözden geçirmesini istedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İstanbul koronavirüsle mücadelede yetersiz' Sonraki Haber >>

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:08:36