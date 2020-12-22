Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Maltepe'deki bir özel hastanede yangın çıktı /22 Aralık 2020 22:48

İstanbul Maltepe'deki bir özel hastanede yangın çıktı

İstanbul Maltepe'deki bir özel hastanede yangın çıktığı ve kontrol altına alınan yangın sonrasında 8 yoğun bakım hastasının çevredeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

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İstanbul, Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangının teknik servis odasında başladığı belirtildi. 8 yoğun bakım hastası çevre hastanelere sevk edildi.  

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Maltepe Kaymakamlığı açıklama yaptı

Hastanedeki yangına ilişkin kaymakamlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İdealtepe mahallemizdeki bir özel hastanenin zemin katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerimizce söndürüldü

8 yoğun bakım hastamız dumandan etkilenmemeleri için çevre hastanelere sevk edildi.

Herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır. İlçemize geçmiş olsun"
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