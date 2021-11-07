Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Maratonu’nda dikkat çeken detay /07 Kasım 2021 11:08

İstanbul Maratonu’nda dikkat çeken detay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43. İstanbul Maratonu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte start vermesiyle başladı. Startının ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu da maratona birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu, maratona Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olan 1923 göğüs numarasıyla katılırken, Akşener'in numarasının ise 2023 olması dikkat çekti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu N Kolay 43. İstanbul Maratonu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte start vermesiyle başladı.

ASYA'DAN AVRUPA'YA

Altunizade'den başlayan yarışta katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa yakasında koşuyu tamamlayacak. Toplamda 40 bin kişinin koşacağı organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu da düzenleniyor.

09.00'da start alan 42K yarışı Sultanahmet Meydanı'nda; 09.15'te start alan 15K yarışı Yenikapı'da; 09.45'te start alan 8K Halk Koşusu Dolmabahçe'de sona erecek.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER VE İMAMOĞLU BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Maratonun startının ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu da birlikte maraton heyecanını yaşadı. Üç isme, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, maratona Cumhuriyeti’n kuruluş tarihi olan 1923 göğüs numarasıyla katılırken, Akşener’in numarasının ise 2023 olması dikkat çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yürüyerek geçen Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL DE MARATONDA KOŞTU

Maratonun halk koşusuna katılan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda,  “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin eğitim hakkından mahrum kalan öğrenciler için düzenlediği kampanyaya destek olmak için koştuğum #İstanbulMaratonu’nda köprüyü geçiyorum. Gençlerimize destek olmak için bağışlarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.
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